Amenazas de grupos armados obligaron a detener operaciones bananeras, ¿dónde?

Las amenazas de grupos armados ilegales volvieron a golpear al sector bananero del país.

Productores de Magdalena denunciaron que las intimidaciones del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, también conocidas como Los Pachencas, han obligado a suspender operaciones y han paralizado las exportaciones de banano, luego de que trabajadores recibieran advertencias para no asistir a sus labores bajo amenazas contra su vida.

José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama, aseguró que la situación de seguridad se ha deteriorado en municipios como Zona Bananera, Ciénaga, El Retén, Aracataca y Fundación.

Según explicó, las estructuras criminales mantienen un ambiente de extorsión y presión constante sobre grandes, medianos y pequeños productores, además de afectar a otros sectores económicos de la región.

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De acuerdo con el dirigente gremial, hombres armados llegan a las fincas bananeras, detienen las operaciones y exigen comunicación con números telefónicos que dejan a los administradores para iniciar procesos de extorsión.

Añadió que estas acciones buscan obtener pagos a cambio de supuestas garantías de seguridad para las empresas y sus trabajadores.

Zúñiga señaló que las amenazas no solo afectan la actividad productiva, sino también a los empleados del sector. Indicó que los grupos ilegales han difundido panfletos en los que ordenan a la población no salir de sus viviendas ni abrir los establecimientos comerciales, situación que, según afirmó, terminó frenando las labores en varias fincas y afectando el flujo de exportaciones.

El presidente de Asbama explicó que el municipio de Zona Bananera registra uno de los mayores niveles de violencia del país.

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