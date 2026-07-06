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Amenazas de grupos armados obligaron a detener operaciones bananeras, ¿dónde?

Según el programa Cómo Vamos de Zona Bananera, el territorio supera los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.

  • Grupos armados ilegales amenazan a trabajadores del sector y suspenden la producción de banano en las fincas del departamento del Magdalena. FOTO cortesía Asbama
    Grupos armados ilegales amenazan a trabajadores del sector y suspenden la producción de banano en las fincas del departamento del Magdalena. FOTO cortesía Asbama
Colprensa
Diario La República
hace 3 horas
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Las amenazas de grupos armados ilegales volvieron a golpear al sector bananero del país.

Productores de Magdalena denunciaron que las intimidaciones del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, también conocidas como Los Pachencas, han obligado a suspender operaciones y han paralizado las exportaciones de banano, luego de que trabajadores recibieran advertencias para no asistir a sus labores bajo amenazas contra su vida.

José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama, aseguró que la situación de seguridad se ha deteriorado en municipios como Zona Bananera, Ciénaga, El Retén, Aracataca y Fundación.

Según explicó, las estructuras criminales mantienen un ambiente de extorsión y presión constante sobre grandes, medianos y pequeños productores, además de afectar a otros sectores económicos de la región.

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De acuerdo con el dirigente gremial, hombres armados llegan a las fincas bananeras, detienen las operaciones y exigen comunicación con números telefónicos que dejan a los administradores para iniciar procesos de extorsión.

Añadió que estas acciones buscan obtener pagos a cambio de supuestas garantías de seguridad para las empresas y sus trabajadores.

Zúñiga señaló que las amenazas no solo afectan la actividad productiva, sino también a los empleados del sector. Indicó que los grupos ilegales han difundido panfletos en los que ordenan a la población no salir de sus viviendas ni abrir los establecimientos comerciales, situación que, según afirmó, terminó frenando las labores en varias fincas y afectando el flujo de exportaciones.

El presidente de Asbama explicó que el municipio de Zona Bananera registra uno de los mayores niveles de violencia del país.

En contexto: Agricultores alertan falta de garantías jurídicas en proyecto de Jurisdicción Agraria y Gobierno acelera su trámite

Radiografía del territorio

Cabe resaltar que, según el programa Cómo Vamos de Zona Bananera, el territorio supera los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.

Por otro lado, el gremio también manifestó su preocupación por la respuesta de las autoridades. Zúñiga afirmó que, pese a los comunicados y llamados realizados durante los últimos años, las acciones han sido insuficientes.

Además, recordó que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el fortalecimiento de la seguridad mediante la creación del Distrito Quinto de Policía para la Zona Bananera, una iniciativa que, según el dirigente, no llegó a concretarse.

Asbama indicó que recientemente tuvo la oportunidad de exponer nuevamente sus preocupaciones sobre la situación de seguridad ante las autoridades y reiteró la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar la protección de los trabajadores, la continuidad de las operaciones y el normal desarrollo de las exportaciones de banano desde esta región del país.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué suspendieron las operaciones bananeras en Magdalena?
Según Asbama, las amenazas y extorsiones atribuidas a grupos armados ilegales obligaron a trabajadores y productores a detener actividades en varias fincas por razones de seguridad.
¿Qué municipios del Magdalena están afectados por las amenazas al sector bananero?
El gremio señaló que la situación afecta principalmente a Zona Bananera, Ciénaga, El Retén, Aracataca y Fundación, donde denuncian un deterioro de las condiciones de seguridad.
¿Qué grupos armados fueron señalados por las amenazas a los bananeros?
Los productores denunciaron intimidaciones atribuidas al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, también conocidas como Los Pachencas.
¿Cómo impactan las amenazas a las exportaciones de banano en Colombia?
Las intimidaciones han obligado a suspender operaciones en algunas fincas, lo que afecta la continuidad de la producción y el flujo de exportaciones desde Magdalena.

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