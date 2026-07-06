Colombia, la única selección que jugará en los tres países anfitriones del Mundial; casi 13.000 kilómetros en el aire

En un mundial que tiene tres países como sede, los desplazamientos suelen ser una preocupación para cuerpos técnicos debido a la planificación de entrenamientos y al desgaste de los jugadores, más en el caso de la Selección Colombia, que será la única que ya haya jugado al menos un partido en las tres naciones, siendo este un hito en las historias de la copa del mundo.

Este martes, 7 de julio, los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a Suiza en Vancouver, Canadá, y buscarán el paso a los cuartos de final e igualar la participación de Brasil 2014, la mejor hasta ahora en la historia del combinado nacional.

Para llegar a esta instancia, Colombia tuvo que superar una fase de grupos que inició en México ante Uzbekistán en el estadio Banorte (antiguo Azteca) y continuó ante República Democrática del Congo en Guadalajara. Las victorias en ambos partidos permitieron que la tricolor clasificara de forma anticipada a los dieciseisavos de final.

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La última fecha del grupo K la disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, donde logró con un empate ante Portugal asegurar el primer lugar de la zona. En los dieciseisavos, el pasado viernes, superó a Ghana en el estadio de Kansas por la mínima diferencia.

Hasta este partido ante los africanos, el desplazamiento entre México y Estados Unidos acumulaba en la Selección Colombia alrededor de 4.960 millas, unos 7.980 kilómetros. Con su llegada a Canadá, país donde jugará ante Suiza, ya el plantel cafetero completará un total de 12.860 kilómetros de recorrido en el aire.

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