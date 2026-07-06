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Desde la realeza hasta las calles de Noruega: así se festejó el paso de los vikingos a cuartos de final

La selección de Noruega eliminó a Brasil en los octavos de final del Mundial al vencerlo 2-1 en el estadio MetLife de Nueva York con doblete de Erling Haaland y desató la locura en todos los nórdicos.

  • Noruega celebró a lo grande el triunfo ante Brasil. FOTOS: Capturas
    Noruega celebró a lo grande el triunfo ante Brasil. FOTOS: Capturas
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El partido entre Noruega y Brasil del pasado domingo 5 de julio en el MetLife de Nueva York es sin duda alguna el compromiso más importante en la historia de la selección nórdica. Los dirigidos por Ola Solbakken volvieron a la Copa Mundial de la FIFA después de 28 años de su última participación en la edición de Francia 1998. De la mano de Erling Haaland, su goleador, y el guardameta que figuró ante la cinco veces campeona del mundo, Orjan Nyland, lograron el 2-1 a favor contra Brasil.

Uno de los festejos más llamativos fue el de la realeza noruega. La princesa Ingrid Alexandra, quien será la próxima reina de Noruega, estuvo junto a su pareja, el príncipe Haakon Magnus; bajaron al camerino del equipo nórdico para felicitar a los jugadores y cuerpo técnico. La imagen de Ingrid Alexandra abrazando a Erling Haaland le da la vuelta al mundo.

Las calles de Oslo, la capital del país nórdico, fueron testigo de la locura de más de 100.000 personas que poblaron las vías y avenidas de la metrópolis, demostrando una alegría que el fútbol no había brindado en anteriores ocasiones a pesar del triunfo en 1998 contra la misma canarinha, solo que en esa ocasión fue en fase de grupos.

Ante tal “descontrol” por la alegría que vivió el equipo azul y rojo, las autoridades no intervinieron y entendieron que todo hace parte de un evento importante para la nación. “Esperamos que el número de personas siga aumentando. El ambiente es muy bueno ahora y eso nos facilita el trabajo”, dijo el jefe de la policía distrital de Oslo.

Además del público en lugares abiertos, más de 50.000 noruegos llegaron al estadio Ullevaal, la casa de la selección vikinga. Allí vieron el partido en pantallas gigantes y reaccionaron a todos los momentos emocionantes como el penal atajado de Nyland y los goles de Haaland.

En el MetLife, Haaland orquestó la fiesta

La misma persona encargada de hacer los goles que brindaron alegría a los aficionados de la selección de Noruega fue quien tomó la batuta para liderar el remo vikingo en las instalaciones del MetLife neoyorquino. Erling Braut Haaland dejó ver su lado más emocional tras eliminar a Brasil y, cuando terminó el partido, tocó el tambor para llevar el ritmo del clásico ritual nórdico pospartido.

“Ni en sueños imaginé algo así en mi vida. Soñaba con jugar el Mundial con Noruega, pero no con ganar a Brasil, seamos sinceros“, afirmó el androide del Manchester City.

Lea también: Con polémicas y emociones, así se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial este lunes: ¿a qué hora y dónde verlos?

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