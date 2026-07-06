Desde la realeza hasta las calles de Noruega: así se festejó el paso de los vikingos a cuartos de final

El partido entre Noruega y Brasil del pasado domingo 5 de julio en el MetLife de Nueva York es sin duda alguna el compromiso más importante en la historia de la selección nórdica. Los dirigidos por Ola Solbakken volvieron a la Copa Mundial de la FIFA después de 28 años de su última participación en la edición de Francia 1998. De la mano de Erling Haaland, su goleador, y el guardameta que figuró ante la cinco veces campeona del mundo, Orjan Nyland, lograron el 2-1 a favor contra Brasil.
Uno de los festejos más llamativos fue el de la realeza noruega. La princesa Ingrid Alexandra, quien será la próxima reina de Noruega, estuvo junto a su pareja, el príncipe Haakon Magnus; bajaron al camerino del equipo nórdico para felicitar a los jugadores y cuerpo técnico. La imagen de Ingrid Alexandra abrazando a Erling Haaland le da la vuelta al mundo.