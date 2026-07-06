Infantino asegura que le recordó a Trump la “independencia” de la FIFA: “También hablo con otros jefes de Estado”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes haber recibido una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son “independientes” y que la llamada del mandatario estadounidense es como las que “recibo de otros jefes de Estado”.
“Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes”, indicó en X el dirigente del fútbol mundial.