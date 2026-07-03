¿Quiere ayudar a Venezuela? Estos son los canales oficiales para donar desde Antioquia y Colombia

La respuesta solidaria para atender a las miles de familias afectadas por los terremotos en Venezuela ha tomado fuerza desde bancos de alimentos, organizaciones humanitarias, fundaciones, entidades religiosas y organismos de socorro habilitaron cuentas bancarias, plataformas digitales y centros de acopio para canalizar las ayudas que serán enviadas al vecino país mediante corredores humanitarios. En Antioquia, además de las campañas nacionales, se abrieron varios puntos para recibir alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos. Es importante que tenga en cuenta que las donaciones se hagan únicamente a través de canales oficiales para garantizar que la ayuda llegue a las comunidades afectadas. Estos son algunos de ellos:

Canales oficiales para donar dinero desde Colombia y Antioquia

Bancolombia y Cáritas Colombiana

La campaña ”A Colombia y Venezuela nos une el mismo corazón” reúne a la Fundación Bancolombia, Cáritas Colombiana y Fundana para canalizar donaciones destinadas a las familias afectadas. Los clientes de Bancolombia también pueden aportar de forma rápida desde la aplicación móvil, donde la campaña aparece destacada en la pantalla principal, permitiendo realizar la donación directamente desde su cuenta de uso diario.

Los aportes pueden hacerse en: • Fundación Bancolombia: Cuenta de ahorros Bancolombia 24542391932. • Caritas Colombiana: Cuenta de ahorros Bancolombia 82900024657. También se habilitaron donaciones digitales mediante Wompi para ambas organizaciones.

Ojo, la Fundación Bancolombia recomendó verificar que el titular de la cuenta corresponda efectivamente a la entidad antes de realizar cualquier transferencia. Entérese: Tras 30 horas sin hallar sobrevivientes, este viernes sería el último día de búsqueda en Venezuela

ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia)

ABACO coordina la respuesta de 26 Bancos de Alimentos del país junto con Banco Alimentar de Venezuela y Cáritas Venezuela.

Quienes deseen hacer una donación económica a través de ABACO podrán consignar sus aportes en la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la entidad (NIT 900326456-1). También está habilitada la llave Bre-B Bancolombia 0090989753, además de una plataforma digital creada especialmente para canalizar las donaciones destinadas a la emergencia en Venezuela, a la que puede ingresar haciendo clic aquí.

Corporación Antioquia Presente

La Corporación Antioquia Presente habilitó la campaña ”Abracemos a Venezuela”, mediante la cual recibe donaciones desde 10.000 pesos. Los recursos serán administrados para apoyar la atención de las comunidades afectadas por los terremotos. Quienes deseen contribuir o conocer más detalles sobre la iniciativa pueden ingresar al sitio web oficial de la campaña.

Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana habilitó varios canales oficiales para recibir aportes económicos destinados a la atención de la emergencia en Venezuela. Las donaciones pueden realizarse mediante la cuenta corriente Davivienda 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899999025-3), a través de la App Daviplata o en el sitio web oficial de la entidad. Conozca: Bombero paisa en Venezuela: “Parece como una guerra en la que todo queda destruido”

Según explicó la organización, los recursos serán destinados a la compra de agua potable, alimentos, refugios temporales, kits de higiene, atención médica y programas para el restablecimiento del contacto entre familiares afectados por la emergencia.

Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana de Medellín

La Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana de Medellín habilitó una campaña para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas en Venezuela. La entidad está recibiendo agua embotellada, alimentos enlatados, granos y productos de aseo e higiene personal.

Por medio de estos canales se pueden realizar las donaciones para los damnificados por los terremotos en Venezuela. Foto: Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana de Medellín

Las donaciones en especie pueden entregarse en cualquier parroquia de la Arquidiócesis de Medellín o directamente en la sede de la Pastoral Social, ubicada en la calle 56 #43-24. Quienes prefieran realizar un aporte económico pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 006-089501-68.

Bancos de Alimentos en Medellín

Como parte de la respuesta coordinada por ABACO, en Medellín fueron habilitados dos bancos de alimentos para recibir donaciones en especie. Uno de ellos es la Fundación Saciar, ubicada en la carrera 50 #25-261, que recibe ayudas de lunes a viernes entre las 6:30 a. m. y las 4:30 p. m. El otro es la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (FUBAM), localizada en la carrera 52 #30A-97, en Belén, donde las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Además de Medellín, ABACO informó que actualmente reciben ayudas los Bancos de Alimentos de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Espinal, Ibagué y Manizales. Lea también: ¿Cómo sobrevivió Hernán Gil tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela? La Fundación L’Albero della Vida Colombia, CORPVOLVEN y la Fundación Juntos Se Puede unieron esfuerzos para recibir ayudas humanitarias en Medellín. Además, la comunidad venezolana habilitó más de 17 centros de acopio en la ciudad, entre ellos uno en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, donde ya se han recolectado 26 toneladas de donaciones provenientes de Medellín y otras regiones de Antioquia.

Los principales puntos de recepción funcionan en la calle 34A #82A-60, sede de la Fundación L’Albero della Vita Colombia, y en la calle 104 #71-19, en El Pedregal.

Apoyo para familiares de venezolanos en Medellín

La emergencia también activó mecanismos de atención para los venezolanos residentes en Antioquia que no han podido establecer contacto con sus familiares. La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia habilitó el servicio de restablecimiento del contacto familiar a través del WhatsApp 317 592 4024, la línea 132 desde celular y el correo electrónico rcf@crantioquia.org.co, canales dispuestos para orientar a quienes buscan información sobre sus seres queridos.