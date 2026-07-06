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Cercano al Centro Democrático y con más de tres décadas en el Ejército: la hoja de vida del próximo MinDefensa

El general (r) Jorge Mora López estará en el empalme con el Ministerio de Defensa saliente.

  • El presidente electo Abelardo de la Espriella y su próximo ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora López. FOTOS: CORTESÍA.
    El presidente electo Abelardo de la Espriella y su próximo ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora López. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Un oficial retirado con más de 35 años de experiencia en el Ejército Nacional, estudios en universidades del extranjero y vínculos con el partido Centro Democrático será el próximo ministro de Defensa de Colombia.

Se trata de Jorge Eduardo Mora López, cuya designación fue anunciada este lunes por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El exmilitar, además, hace parte del equipo de empalme con el ministro de Defensa saliente, que lidera el general (r) Pedro Sánchez.

Mora López es cucuteño y estuvo 35 años y cinco meses en el Ejército Nacional, entre 1988 y 2023, donde ascendió hasta llegar al rango de mayor general.

Su último cargo fue el de comandante de la Octava División, con jurisdicción en los departamentos de Casanare, Arauca, Vichada y Guainía.

Otros de los puestos de relevancia que ocupó fueron la comandancia de la División de Fuerzas Especiales, de la Brigada Especial contra el Narcotráfico y de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

También fue director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, en el Comando General de las Fuerzas Militares.

Es hermano del fallecido general Enrique Mora Rangel, antiguo comandante de las Fuerzas Militares durante el mandato de Álvaro Uribe, y quien fue negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de La Habana con las Farc.

Entre sus estudios se destacan una maestría en Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes; una especialización en Gerencia de la Defensa, Comando y Estrategia, en el Colegio de Defensa Conjunta de Francia; y otra maestría en Seguridad y Defensa de la Universidad Antonio de Nebrija, de España.

Tras su salida del Ejército, Mora López se dedicó a dar asesorías independientes en seguridad y defensa. En su perfil de la red social Linkedin, se definió como “experto en la gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos, liderazgo empresarial, toma de decisiones, análisis estratégico y prospectivo, así como el diseño, dirección y conducción de estrategias, campañas y operaciones conjuntas e interinstitucionales exitosas en las zonas más neurálgicas, conflictivas y de mayor interés para la nación”.

En 2023 incursionó en la política, con un aval del partido Centro Democrático para aspirar a la Gobernación de Norte de Santander; sin embargo, perdió las elecciones contra otro candidato de la derecha, William Villamizar Laguado.

Vale la pena recordar que Mora López salió de la Fuerza Pública durante una de las primeras barridas de oficiales superiores ordenadas por el presidente Gustavo Petro, y es probable que una de sus tareas, tal cual lo prometió De la Espriella en campaña, sea reintegrar a varios de los mandos llamados a calificar servicios.

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