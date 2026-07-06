Cercano al Centro Democrático y con más de tres décadas en el Ejército: la hoja de vida del próximo MinDefensa

Un oficial retirado con más de 35 años de experiencia en el Ejército Nacional, estudios en universidades del extranjero y vínculos con el partido Centro Democrático será el próximo ministro de Defensa de Colombia.
Se trata de Jorge Eduardo Mora López, cuya designación fue anunciada este lunes por el presidente electo Abelardo de la Espriella.
El exmilitar, además, hace parte del equipo de empalme con el ministro de Defensa saliente, que lidera el general (r) Pedro Sánchez.
Mora López es cucuteño y estuvo 35 años y cinco meses en el Ejército Nacional, entre 1988 y 2023, donde ascendió hasta llegar al rango de mayor general.