Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Gobierno y bancos acuerdan $5,2 billones en créditos para atender emergencia por inundaciones

El acuerdo incluye 270.000 créditos y un paquete de alivios por parte de los bancos para solucionar la crisis. Aquí los detalles.

  El Gobierno Nacional se reunió con representantes de bancos para buscar soluciones a la crisis climática que se viven en algunas zonas del país. Foto: Presidencia y Manuel Saldarriaga Quintero
    El Gobierno Nacional se reunió con representantes de bancos para buscar soluciones a la crisis climática que se viven en algunas zonas del país. Foto: Presidencia y Manuel Saldarriaga Quintero
Diario La República
hace 1 hora
bookmark

El Ministerio de Hacienda y representantes del sector bancario llegaron a acuerdos sobre la política de créditos en el marco de la atención de la emergencia económica declarada por las inundaciones en ocho departamentos del país.

La política crediticia contempla 270.000 nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos cercanos a $5,2 billones y dirigidos a los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario y turismo.

En materia de los nuevos créditos, el sector bancario propuso un incremento de 15% en el número de créditos y en el monto total de recursos. Para lograrlo, el Gobierno se comprometió a dar garantías de hasta 90% y recursos de redescuento a los bancos para ofrecer tasas al menos 50% inferiores a las actuales.

Se buscará que estos recursos sean destinados especialmente a la economía popular, individual y asociativa, tanto rural como urbana.

En cuanto a los alivios que se acordaron, están un periodo de gracia de 12 meses, no se causarán intereses; se conservará la calificación crediticia; no habrá reporte negativo a centrales de riesgo; habrá suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos y se implementará atención prioritaria y una campaña de educación financiera.

“Se trata de dar respuesta a la población y territorios afectados por la emergencia económica a raíz del frente frío registrado en febrero”, concluyó la cartera.

Temas recomendados

Inundaciones
Economía
Sistema financiero
Ministerio de Hacienda
Créditos
Bancos
Gobierno Nacional
Crisis climática
Colombia
Córdoba
Gustavo Petro
Germán Ávila
