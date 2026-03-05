x

¿Se puede usar el celular en el puesto de votación? La Registraduría aclara las reglas para este domingo

Para este domingo hay unas normas claras sobre el uso del celular en los puestos de votación que en caso de no cumplirse puede acarrear sanciones. Conozca todos los detalles.

  La Cédula digital es una de las exepciones para el uso del celular en el lugar de votación. Foto: Mauricio Palacio Betancur.
    La Cédula digital es una de las exepciones para el uso del celular en el lugar de votación. Foto: Mauricio Palacio Betancur.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

05 de marzo de 2026
Ante la proximidad de las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas este domingo 8 de marzo, el Gobierno Nacional y la Registraduría han aclarado las reglas sobre el uso de dispositivos móviles durante la jornada electoral.

Para garantizar la transparencia y el secreto del voto, se han emitido decretos específicos que definen en qué situaciones es legal sacar el teléfono y en cuáles está estrictamente prohibido.

Lea también: Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

La regla general establece que, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video está prohibido para los ciudadanos dentro de los puestos de votación.

Una de las partes en donde aplica de forma más severa esta prohibición es en el cubículo, pues está terminantemente prohibido manipular el celular al momento de marcar los tarjetones. Esta medida busca evitar que se tomen fotografías del voto como prueba para la compra de sufragios.

En cuanto a los jurados de votación, estos ciudadanos no pueden usar el celular durante la jornada, ya que deben concentrarse en la custodia de las urnas y el diligenciamiento de los formularios.

¿Quiénes pueden usar el celular en los puestos de votación?

A pesar de las restricciones, existen excepciones puntuales ajustadas recientemente mediante el Decreto 0211 de 2026 para facilitar el proceso y su vigilancia.

Una de esas excepciones es para los ciudadanos que necesiten del equipo móvil para identificarse. Los ciudadanos que posean la cédula de ciudadanía en formato digital pueden sacar su celular únicamente para identificarse ante los jurados de mesa.

La normativa establece que una vez verificada su identidad, deben guardar el dispositivo de inmediato y no pueden llevarlo en la mano hacia el cubículo.

Respecto a los medios de comunicación, los periodistas debidamente acreditados e identificados pueden usar cámaras y celulares para cubrir la jornada, siempre que no interfieran con el derecho al voto secreto ni enfoquen los tarjetones marcados.

En cuanto a los testigos electorales, aunque pueden ingresar con sus equipos, no pueden utilizarlos mientras se desarrollan las votaciones (de 8 a. m. a 4 p. m.) y no tienen permitido captar imágenes que revelen la decisión de ningún elector.

Sin embargo, una vez cerradas las urnas, los testigos están autorizados a usar sus celulares para fotografiar las actas de escrutinio (formularios E-14) y vigilar el conteo de los votos.

Las autoridades han advertido que el incumplimiento de estas normas puede acarrear la intervención de la fuerza pública, la retención temporal del equipo o incluso la expulsión del puesto de votación.

Inclusive, en casos donde se sospeche de un intento de fraude electoral, podrían derivarse consecuencias legales adicionales. El objetivo de estas medidas, según la Registraduría, es proteger la integridad del proceso democrático y asegurar que cada voto sea libre y espontáneo.

Siga leyendo: Los beneficios por votar este 8 de marzo para el Congreso y la consulta; no se quede en casa

