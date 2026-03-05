¿Se puede usar el celular en el puesto de votación? La Registraduría aclara las reglas para este domingo

Ante la proximidad de las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas este domingo 8 de marzo, el Gobierno Nacional y la Registraduría han aclarado las reglas sobre el uso de dispositivos móviles durante la jornada electoral.

Para garantizar la transparencia y el secreto del voto, se han emitido decretos específicos que definen en qué situaciones es legal sacar el teléfono y en cuáles está estrictamente prohibido.

La regla general establece que, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video está prohibido para los ciudadanos dentro de los puestos de votación.

Una de las partes en donde aplica de forma más severa esta prohibición es en el cubículo, pues está terminantemente prohibido manipular el celular al momento de marcar los tarjetones. Esta medida busca evitar que se tomen fotografías del voto como prueba para la compra de sufragios.

En cuanto a los jurados de votación, estos ciudadanos no pueden usar el celular durante la jornada, ya que deben concentrarse en la custodia de las urnas y el diligenciamiento de los formularios.