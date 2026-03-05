Gobierno asegura que cuotas de administración en edificios no suben automáticamente con salario mínimo

El Ministerio de Trabajo emitió la Circular Externa conjunta 028 de 2026 para responder a inquietudes de la ciudadanía tras el aumento del salario mínimo para este año. La medida surgió luego de que se conocieran reportes de incrementos desproporcionados en las cuotas de administración de algunos conjuntos residenciales.
Según lo recordaron las autoridades, el aumento del salario mínimo o del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no constituye una causa automática para elevar estas cuotas.
La normativa establece que cualquier modificación debe sustentarse en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea de Copropietarios y en un análisis técnico de los gastos del conjunto residencial.