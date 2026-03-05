Intentaron colar 29 celulares y otros productos prohibidos por la alcantarilla de una cárcel: así frustraron el novedoso sistema

Una cuerda de 30 metros y 34 botellas amarradas, ese fue el ingenio criminal que usaron para intentar meter un cargamento ilegal a la cárcel de La Dorada, Caldas, a través del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, informaron las autoridades este jueves 5 de marzo.
Funcionarios del Inpec lo detectaron a tiempo, durante las labores rutinarias de control en el perímetro. El hallazgo puso en evidencia una nueva modalidad de ingreso de elementos prohibidos desde la zona extramuros.