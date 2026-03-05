Así fue el encuentro de Messi con el presidente Trump en la Casa Blanca: Hasta hablaron de Cristiano

Con Lionel Messi como principal atractivo, la plantilla completa del Inter Miami campeona de la MLS fue homenajeada este jueves 5 de marzo por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien les brindó una pintoresca recepción en la Casa Blanca.
En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.