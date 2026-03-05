Medellín perdió 200 camas para atender partos en los últimos 15 años

Medellín enfrenta una paradoja crítica: mientras la natalidad cae, la red hospitalaria para atender partos se desploma. El cierre de 30 camas en la Clínica El Prado reduce la oferta de la ciudad a solo 215 unidades, una cifra que, según la Alcaldía, deja un déficit de 100 camas esenciales para garantizar la seguridad de las madres.
Esta curva descendente en la capacidad ginecobstetra pareciera ir acorde con la disminución de la cantidad de partos al año que se tienen en la ciudad. En 2010 nacieron 38.825 niños, mientras que una década y media después se registraron 28.217 nacimientos, lo que significa que 10.608 madres menos dieron a luz en un año.