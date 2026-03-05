Entrevista de la ministra TIC contradice versión de Petro sobre película del Almirante Padilla: “El presidente la encomendó”

La polémica por la realización de la película sobre el almirante José Padilla y el papel del presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. En una entrevista, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aseguró que el proyecto fue una tarea que el propio mandatario le encomendó directamente a esa cartera. Esta afirmación niega directamente la versión que ahora dice el presidente Gustavo Petro, quien a través de un mensaje que compartió en cuenta de X (antes Twitter), aseguró que él no ordena “hacer películas”. Además, en su mensaje aseguró que “la conmemoración de los 200 años de la fuerza naval es una ley de la república. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración se trata del gran almirante, guajiro constructor de la independencia”.

En la entrevista que la ministra Murcia le dio a RTVC en enero, la funcionaria explicó que el proyecto surgió por instrucción del mandatario y que comenzó a impulsarse desde los primeros días de su gestión en el ministerio a finales del año pasado. “Yo espero que el señor presidente pueda ver esto, porque también —Holman (Morris), tengo que confesarlo— fue una de las tareas que el señor presidente encomendó que lo hiciéramos en el ministerio”, afirmó Murcia. La ministra agregó que la iniciativa se puso en marcha prácticamente desde el inicio de su administración en la cartera de las TIC. “Cuando empezamos, el día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a Yesenia y le dije: ‘vamos a hacer la película del almirante Padilla’”, relató.

Por otro lado, la congresista y actual candidata al Senado Katherine Miranda le lanzó un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro por lo que aseguró en esta entrevista la ministra Murcia. “Presiente @petrogustavo, usted sí ordenó hacer la película del Almirante Padilla, fue SU CAPRICHO. ¡¡Y aquí la prueba!! Difícil cogerlo en una verdad”, escribió Miranda en su cuenta de X.

El millonario contrato con el que se firmó la realización de la película