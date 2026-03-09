Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina?

A tan solo dos meses de empezar a bajar el precio de la gasolina en Colombia, la guerra en Medio Oriente acrecentó la brecha entre los precios internacionales y los internos en combustibles. De hecho, se estima que solo este mes, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) acumule un déficit de $1,2 billones, que serían un verdadero dolor de cabeza para que el Gobierno siga bajando el precio del galón.
En términos simples: sería insostenible para el Ejecutivo seguir reduciendo el precio de la gasolina. Para contexto, el galón bajó $500 durante febrero y se aplicó un recorte similar en marzo. De hecho, se esperaba que alcanzara una reducción total de $3.000 en los próximos meses.
El Gobierno soportó ese ajuste en que el déficit de la gasolina en el FEPC estaba saldado y, por ende, se dejaría de subsidiar el precio del Acpm (diésel).
En otras palabras, el Ministerio de Hacienda contaba con un margen para continuar bajando el precio de la gasolina en los meses siguientes. No obstante, también debía subir el precio del diésel alrededor de unos $3.000, pues era el gran generador de la brecha en el fondo de combustibles.