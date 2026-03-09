“Con Paloma tenemos diferencias”: Oviedo quiere que se mantenga el Acuerdo de paz y la JEP

En una primera mirada, el respaldo de Juan Daniel Oviedo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia habría parecido directo y sin titubeos. Sin embargo, entre ambos existen profundas brechas que no serían fáciles de saldar, especialmente por el partido base de Valencia: el Centro Democrático.

Oviedo, en la jornada electoral de este domingo, felicitó a la senadora por su resultado y sostuvo que la votación obtenida refleja el comportamiento político dentro de su partido. Según expresó en entrevista con La FM, el resultado “demuestra que el Centro Democrático no está tan fraccionado como se decía”.

No obstante, a pesar de las diferencias, el excandidato explicó que existen algunos puntos de coincidencia con la visión política de Valencia. Entre ellos, mencionó la idea de que Colombia debe avanzar en la solución de problemas relacionados con la productividad para financiar el sistema de protección social.

No obstante, señaló que también existen diferencias en asuntos específicos. Uno de ellos es la visión sobre la implementación del acuerdo de paz de 2016. Según afirmó, quienes votaron por su candidatura consideran que ese acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad y debe implementarse.

“En ese punto coincidimos, pero también nos lleva a una diferencia: la paz. Yo y las personas que votaron por mí creemos que el acuerdo de paz de 2016 ya es parte del bloque de constitucionalidad del país. No sirve de nada seguir cuestionándolo, si fue bueno o malo; es lo que hay y tenemos que implementarlo. Lo que existe son compromisos en la ley”, afirmó.

Según explicó, la posición de Valencia frente a ese tema es contradictoria con su postura. “Ella tiene una posición mucho más controversial alrededor de ese punto”, agregó.