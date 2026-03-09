¿Quién es el “Elefante Blanco” que llegó al Senado? Esta es su historia

“El Elefante Blanco” irrumpió en redes sociales como un personaje anónimo. Bajo un disfraz de elefante denunciaba obras públicas inconclusas en distintas regiones del país, sin revelar quién estaba detrás del personaje. Pero el misterio terminó. El personaje reveló su identidad: Luis Carlos Rúa Sánchez, un ingeniero de 33 años que terminó convirtiéndose en una de las sorpresas políticas de las elecciones al Senado. Su candidatura no pasó desapercibida. Sin maquinaria política tradicional, haciendo campaña en los peajes y repartiendo volantes, logró cerca de 120.000 votos, lo que lo convirtió en la segunda votación más alta del partido Alianza Verde, solo detrás de Jonathan Ferney Pulido Hernández. En el proceso incluso superó a figuras conocidas del partido como Ariel Ávila y Andrea Padilla.

Posteriormente trabajó como asesor legislativo en el Congreso, donde asegura que volvió a enfrentar presiones tras denunciar irregularidades. “Mi jefa me puso a elegir entre mis principios o el empleo. Claramente escogí lo primero y me despidieron”, aseguró. Tras esas experiencias decidió crear un personaje que le permitiera denunciar irregularidades sin exponer su identidad. “Un disfraz sería mi escudo y el símbolo de que hacer las cosas bien y con amor es posible. Así nació el Elefante Blanco”, afirmó en el mismo video.

Con ese personaje comenzó a documentar colegios abandonados, carreteras sin terminar, peajes cuestionados y proyectos inconclusos, contenidos que acumularon millones de visualizaciones en redes sociales. “Un disfraz sería mi escudo y el símbolo de que hacer las cosas bien y con amor es posible. Así nació el Elefante Blanco”

El "Elefante Blanco", que durante años caminó en el anonimato, ahora tendrá que demostrar si su activismo ciudadano puede transformarse en poder legislativo.

