Gobierno Petro solo tiene $6,4 billones en caja, sigue en mínimos históricos

Las finanzas públicas colombianas encendieron una nueva señal de alerta. La caja en pesos de la Nación cerró febrero en su nivel más bajo registrado para ese periodo, lo que reactivó la preocupación de analistas sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar choques externos o cumplir obligaciones inmediatas.
El saldo de los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional en el Banco de la República se desplomó en pocos días. Entre el 23 y el 27 de febrero pasó de $15,2 billones a cerca de $6,4 billones, según cálculos del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Los analistas advierten que esta cifra representa un mínimo histórico para el cierre de febrero, incluso después de que el Ministerio de Hacienda realizara una fuerte emisión de deuda durante el mes.
