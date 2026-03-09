x

Precio del dólar se desplomó en Colombia tras elecciones, cayó $50 este lunes

El dólar cerró a $3.745 en Colombia, una caída de $50, impulsada por los resultados electorales que generaron optimismo entre inversionistas.

  • El mercado celebra el resultado del Congreso y apuesta por estabilidad del dólar en Colombia. FOTO: Getty.
El Colombiano
hace 45 minutos
bookmark

Lo que parecía una semana destinada a la volatilidad terminó arrancando con una sorpresa positiva para el peso colombiano.

El dólar cerró la jornada del lunes a la baja, sobre los $3.745, lo que representó una caída de $50,55 frente a la Tasa Representativa de Mercado certificada en $3.795,55.

Durante la sesión, la divisa registró un mínimo de $3.728,50 y un máximo de $3.780, con 1.877 transacciones por un valor total de US$1.311 millones. Una jornada intensa, pero el mercado leyó los resultados electorales del domingo como una buena noticia.

Lea más: Precio del dólar en Colombia ya perdió $130 en lo que va del 2026 y se acercó a los $3.500

Las elecciones movieron el dólar en Colombia

El detonante de la caída fue político. Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron dos señales que los inversionistas interpretaron como positivas: el buen desempeño de La Consulta por Colombia, considerada de oposición, y un Congreso con composición dividida que sugiere equilibrio de poderes.

“El peso colombiano está operando hoy en dirección ligeramente contraria al dólar en el mundo porque el mercado está reaccionando a los resultados electorales de ayer, donde La Consulta por Colombia tuvo los suficientes votos como para considerarse un éxito. Adicionalmente, el Congreso quedó dividido, mostrando un equilibrio de poderes balanceado independientemente de quién gane la Presidencia”,explicó Alejandro Sánchez, analista de renta variable en Aval Casa de Bolsa, a La República.

Agregó: “Estos dos hechos son considerados positivos para los inversionistas y por esta razón baja el dólar en Colombia”,

El factor electoral viene cargando el ambiente financiero desde hace semanas. Dos semanas atrás, una encuesta Invamer posicionó a Iván Cepeda liderando la intención de voto, lo que generó inquietud en los mercados. Pero los resultados de la Gran Consulta cambiaron el panorama.

El nombre de Paloma Valencia emergió como candidata presidencial, y eso, para los analistas, equivale a una señal de confianza inversionista. La discusión de fondo es si el próximo presidente será uno “pro mercado” o uno que, según algunos analistas, pueda impactar la institucionalidad como señalan que ocurre con el presidente, Gustavo Petro.

Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, lo resumió así para La República: “El triunfo de una coalición de centro-derecha en el Congreso ha sido interpretado por parte del mercado como una señal de mayor equilibrio institucional, lo que genera optimismo entre inversionistas y mejora las expectativas de estabilidad económica.”

Los analistas también apuntan a que los resultados redujeron la percepción de que el presidente Petro pudiera consolidar su poder, y abrieron la puerta a la posibilidad de un mandatario que promueva el mercado privado y proyecte estabilidad financiera al entorno local.

En contexto: Dólar toca los $3.800 por conflicto en Medio Oriente: ¿podría llegar a $4.000?

