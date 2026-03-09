Con más de un millón de votos, Oviedo analizará este lunes con Paloma Valencia el futuro de la campaña

Tras conocerse los resultados electorales de este 8 de marzo, que dejaron a Paloma Valencia como ganadora, con amplio margen, de la Gran Consulta por Colombia, y a Juan Daniel Oviedo, como segundo en votación, se empieza a mover la idea de que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Valencia.

El exdirector del DANE, en entrevista con Blu Radio, reveló que los dos conversarán hoy para analizar el futuro de la campaña. Oviedo no descartó que llegara a aceptar la propuesta de que sea su candidato vicepresidencial, pero aseguró que antes deberá evaluarlo, porque reconoció que hay diferencias importantes entre las propuestas de Valencia y las suyas.

“Tengo que buscar una evaluación de nuestros votantes, especialmente Bogotá. En algún momento logramos demostrar que tendríamos la posibilidad de ganar en Bogotá”, afirmó Oviedo.

Oviedo estuvo muy cerca de ganar la Gran Consulta por Colombia en Bogotá y la estuvo liderando por varias horas. Oviedo también fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2022 y ocupó el segundo lugar, detrás de Carlos Fernando Galán.