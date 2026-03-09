x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Con más de un millón de votos, Oviedo analizará este lunes con Paloma Valencia el futuro de la campaña

Con el panorama electoral ya definido tras la Gran Consulta por Colombia, comienzan las conversaciones sobre posibles alianzas para la carrera presidencial. Entre ellas, la opción de que Juan Daniel Oviedo se sume como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

  • Foto: COLPRENSA
    Foto: COLPRENSA
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Tras conocerse los resultados electorales de este 8 de marzo, que dejaron a Paloma Valencia como ganadora, con amplio margen, de la Gran Consulta por Colombia, y a Juan Daniel Oviedo, como segundo en votación, se empieza a mover la idea de que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Valencia.

El exdirector del DANE, en entrevista con Blu Radio, reveló que los dos conversarán hoy para analizar el futuro de la campaña. Oviedo no descartó que llegara a aceptar la propuesta de que sea su candidato vicepresidencial, pero aseguró que antes deberá evaluarlo, porque reconoció que hay diferencias importantes entre las propuestas de Valencia y las suyas.

“Tengo que buscar una evaluación de nuestros votantes, especialmente Bogotá. En algún momento logramos demostrar que tendríamos la posibilidad de ganar en Bogotá”, afirmó Oviedo.

Entérese: Paloma Valencia, la gran ganadora de las consultas que asusta a “El Tigre”

Oviedo estuvo muy cerca de ganar la Gran Consulta por Colombia en Bogotá y la estuvo liderando por varias horas. Oviedo también fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2022 y ocupó el segundo lugar, detrás de Carlos Fernando Galán.

El candidato de la Gran Consulta por Colombia reconoció que hay diferentes importantes entre Paloma Valencia, por lo cual ser incluido como fórmula vicepresidencial implicaría que haya un acuerdo sobre una propuesta conjunta.

“No se trata simplemente de pensar que mágicamente los votos de Oviedo se sumen al Centro Democrático, si el Centro Democrático no plantea unos lineamientos más compatibles con los que estamos planteando”, afirmó.

Como ejemplo, recordó las diferencias que ambos mostraron cuando se les preguntó si en Gaza hay o no un genocidio. Oviedo respondió que sí, Paloma Valencia que no.

En los resultados finales de la votación en el preconteo, Paloma Valencia obtuvo 3’236.286 votos, mientras que Oviedo obtuvo 1.255.510.

Siga leyendo: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

Temas recomendados

Presidencia
Democracia
Colombia
Elecciones
Colombia
Bogotá
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida