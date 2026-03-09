Así quedó el Senado por regiones: lideraron Antioquia, Bogotá y Caribe

Colombia eligió un nuevo Senado para el periodo 2026-2030. Más allá de los partidos que se fortalecieron, como el Pacto Histórico o el Centro Democrático, vale la pena tener en cuenta la configuración de senadores por regiones, a pesar de que el Senado se escoge a nivel nacional. La lectura regional del nuevo Senado ayuda a entender qué territorios tendrán mayor influencia política, pues muchos de los congresistas electos han construido su carrera en determinadas ciudades o departamentos, lo que suele orientar sus agendas legislativas. No se trata de enfocarse en el lugar de nacimiento de los senadores que legislarán durante los próximos cuatro años, sino en dónde han hecho su vida y carrera; por ende, por qué regiones es probable que quieran trabajar más en los próximos años.

Bogotá, una de las regiones con mayor peso en el Senado

Del Pacto Histórico, el partido de izquierda que obtuvo la mayor cantidad de curules para el Senado (25), cinco de los que van a esa corporación han hecho carrera en Bogotá. Entre ellos está Walter Rodríguez, conocido como “Wally” en redes sociales. Si bien es de Boyacá, actualmente vive en Bogotá. Lo mismo ocurre con Aida Avella, que ha hecho su carrera política en la capital. Los otros nombres son Deisy Johana Osorio, David Racero y Yuly Esmeralda Hernández. En total, fueron más de 929 mil votos para el Pacto Histórico al Senado en Bogotá, un poco más de los que obtuvieron a Cámara, 915 mil. También salieron de la capital tres de las cuatro curules de Salvación Nacional, dos de las cinco de Ahora Colombia y dos de la Alianza por Colombia. Por su parte, el Centro Democrático sacó cerca de 639 mil votos en Bogotá, y 3 de sus 17 senadores son de allí: Andrés Forero –cabeza de lista–, Rafael Nieto y Enrique Cabrales. Si bien este último es cordobés, ha hecho su carrera profesional y política en la capital; de hecho, fue representante a la Cámara por dicha circunscripción entre 2018 y 2022. Para Cámara, el partido sacó 686 mil votos, entre los que se destacó Daniel Briceño como el más votado del país, con 262 mil votos.

Antioquia: ¿bastión electoral del uribismo?

La colectividad uribista también sacó 5 senadores de Antioquia, departamento que ha sido su bastión electoral. Ellos son Hernán Cadavid, Julia Correa, María Clara Posada, Esteban Quintero y Juan Fernando Espinal. Los tres hombres ya vienen con experiencia legislativa; mientras Quintero ya era senador, Cadavid y Espinal suben desde la Cámara de Representantes. Llama la atención que cuatro congresistas electos del Pacto Histórico también han hecho carrera en Antioquia, tradicionalmente conservadora: Carolina Corcho –cabeza de lista y exministra de Salud–, el exconcejal y senador cercano a Daniel Quintero Álex Flórez, Kamelia Navarro y la senadora Isabel Zuleta. También llegaron dos liberales y un conservador.

El Caribe sigue siendo clave en política nacional

Si se tiene en cuenta la sumatoria de los diferentes departamentos del Caribe, son 31 senadores, lo que refleja el nivel de relevancia que sigue teniendo la región para el país. Son ocho desde Atlántico, donde quienes más sacaron (tres cada uno) fueron el Partido Liberal y el Pacto Histórico. Incluso, los tres liberales Yessid Pulgar, Camilo Torres Villalba y Laura Fortich podrían ser aliados de un eventual gobierno de Iván Cepeda, ya que sus grupos políticos han sido favorables al gobierno Petro. En la oposición estarían Gonzalo Dimas, operador político del alcalde de Barranquilla Álex Char, y el senador uribista Carlos Meisel. Otro departamento que puso un buen número de senadores, siete, fue Córdoba. De allí salieron tres de los diez conservadores, entre los que están la cabeza de lista David Barguil, Marcos Daniel Pineda y el cuestionado por el escándalo de la UNGRD Wadith Manzur, que trepó desde Cámara. También está el liberal Fabio Amín, aliado de Petro, y John Besaile por la U, hermano del exsenador Musa Besaile, acusado por tres delitos.

A su vez está Ana Paola García, a quien le capturaron a un exconcejal que sería cercano –lo cual negó– transportando $434 millones de pesos en efectivo a pocos días de las elecciones. Y Edgardo Espitia, de Cambio Radical-Alma. En otros departamentos caribeños, Bolívar puso cuatro senadores, Sucre tres, Cesar tres, Magdalena tres y La Guajira dos. Ahí hay nombres de todos los colores: desde el Centro Democrático hasta MAIS, que avaló a la cuestionada senadora Martha Peralta Epieyú, que se reeligió. También destacan por el liberal el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa y el actual presidente del Senado Lidio García Turbay. Por el Pacto Histórico, una figura importante es Carmen Patricia Caicedo, hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, quien peleó con el presidente Petro y cuya lista de Fuerza Ciudadana se quemó. Por Bolívar está, del mismo modo, Antonio José Correa, petrista de La U, y Nadya Blel por el Conservador, quien fue la mujer más votada al Senado. En Cesar está José Alfredo Gnecco, gamonal de la región, cuya curul está en vilo porque la persona que le sigue, Oscar Apolinar, está a cerca de 400 votos de él, lo que implica que la carrera se traslada a comisiones escrutadoras. Y va Didier Lobo, de Cambio Radical, enredado por presunto enriquecimiento ilícito. Lea también: Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’?

Valle del Cauca y Santander ganan espacios

El Valle del Cauca sacó 8 senadores. De esos, tres son del Pacto Histórico, dos son de La U, uno es liberal y el otro es del Centro Democrático. Desde el oficialismo hay nombres como Wilson Arias y Álvaro Monedero. Este último, aunque es liberal, ha apoyado al gobierno Petro. En los Santanderes quedaron 7 en cada departamento. De ellos, solo Óscar Villamizar es del Centro Democrático. Por el Pacto Histórico están Laura Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja suspendido e imputado; Deicy Alejandra Omaña, conocida también como “Amaranta Hank”, y Martín Alonso Cano. En la Alianza por Colombia, desde Santander, “Jota Pe” Hernández volvió a ser el senador más votado de la colectividad, y en Ahora Colombia logró llegar Jennifer Pedraza, quien, si bien es de izquierda, le ha hecho oposición a Petro. Lea también: Cuestionados que llegaron al Congreso: escándalo UNGRD presuntas coimas y enriquecimiento ilícito

Departamentos con menor representación en el Senado

En otras regiones con menos senadores figuran Tolima con cinco, Nariño y Risaralda con tres, Boyacá, Cundinamarca y Cauca con dos y Arauca, Caldas, Caquetá, Huila y Putumayo con un senador cada uno.