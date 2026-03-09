Así quedó el Senado por regiones: lideraron Antioquia, Bogotá y Caribe

Colombia eligió un nuevo Senado para el periodo 2026-2030. Más allá de los partidos que se fortalecieron, como el Pacto Histórico o el Centro Democrático, vale la pena tener en cuenta la configuración de senadores por regiones, a pesar de que el Senado se escoge a nivel nacional.
La lectura regional del nuevo Senado ayuda a entender qué territorios tendrán mayor influencia política, pues muchos de los congresistas electos han construido su carrera en determinadas ciudades o departamentos, lo que suele orientar sus agendas legislativas.
No se trata de enfocarse en el lugar de nacimiento de los senadores que legislarán durante los próximos cuatro años, sino en dónde han hecho su vida y carrera; por ende, por qué regiones es probable que quieran trabajar más en los próximos años.