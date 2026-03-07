Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

Los primeros pasaportes del nuevo modelo no se imprimen en Colombia: llegaron y van a llegar hechos desde Europa. Dos días antes de que el presidente Gustavo Petro presentara el rediseño del documento, aterrizaron en Bogotá 2.000 libretas elaboradas y enviadas desde la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal, como parte de un paquete prometido de 193.000 unidades del documento antes del 1 de abril. Esto resulta especialmente relevante porque contrasta con lo afirmado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que “ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”. Lea también: Factcheck: Nuevo pasaporte colombiano no es “de los mejores del mundo” como dice Petro EL COLOMBIANO obtuvo documentos en primicia que evidencian cómo el presidente Petro habría mentido con la información del polémico nuevo modelo de pasaportes que produjo la salida de la excanciller Laura Sarabia hace unos meses y antes la del polémico exministro Álvaro Leyva.Un documento del 17 de febrero de este año, firmado por la canciller Rosa Villavicencio, fue enviado al despacho del magistrado Moisés Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La comunicación hace parte del expediente de una demanda que examina la legalidad del convenio para producir pasaportes entre Colombia y Portugal. Se trata del proceso originado por el abogado Nicolás Dupont, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. El demandante, quien habló con este diario, también ha argumentado ausencia de estudios técnicos previos, falta de documentos que acrediten capacidad técnica, costos indeterminados y sin verificación de cumplimiento del cronograma.

Procuraduría quieta

La canciller Villavicencio informó al magistrado que para entonces –mediados de febrero– cuatro contenedores de equipos para la personalización de pasaportes en Colombia estaban en proceso de nacionalización en el Puerto de Cartagena, provenientes de Leixões, Portugal. Cinco días después, Petro difundió un video en X afirmando, como un hecho, que se trataba de “las máquinas modernas para hacer pasaportes, ya en la Imprenta Nacional”. Pero resulta que hay varias inconsistencias. Entérese: A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar? Fuentes de la Procuraduría consultadas por este medio, quienes pidieron reserva de identidad, dicen que a partir del seguimiento a la demanda radicada por Dupont, indagan sobre la existencia o no de la maquinaria para producir el documento en Colombia, pues no hay registro público en fotos y videos de la producción en lotes, en Bogotá, de los pasaportes nuevos. Incluso, fuentes indican que tras el anuncio de las máquinas se pausaron actuaciones que iba a tomar la Procuraduría. Según los documentos, Villavicencio le explicó al magistrado la complejidad de la operación. A diferencia de lo anunciado por Petro, estos equipos no son máquinas propiamente de impresión sino que forman parte de cuatro nuevas líneas integrales de producción en la Imprenta Nacional, que incluyen desde la protección de datos personales hasta salas especializadas para personalizar cada pasaporte. Además, son equipamientos que cuentan con áreas de alta seguridad para prevenir fraudes y zonas estrictamente controladas para el manejo y almacenamiento de materiales sensibles. La diferencia entre el anuncio público y el cronograma real, que permanecía reservado en un expediente judicial, vuelve a abrir interrogantes sobre el estado del proyecto. Si los equipos necesarios para montar las líneas de producción apenas están llegando a pocas semanas de la fecha prevista para iniciar operaciones, surge un gran interrogante: ¿por qué Petro sigue comunicando que el país ya está en capacidad de producir los nuevos pasaportes? Los documentos obtenidos por este diario muestran también que aparte de los 193.000 pasaportes que deben llegar desde Europa, antes del 1 de abril, Colombia recibirá entre el 4 de ese mes y el 9 de mayo, 432.000 documentos adicionales también prefabricados. La canciller Villavicencio defendió el modelo nuevo de pasaportes argumentando que está soportado debidamente en el “convenio con persona extranjera de derecho público y a través de varios convenios interadministrativos y contratos”. Sin embargo, la ministra le advirtió al representante de la justicia que una eventual suspensión provisional de los convenios firmados con Portugal y la Imprenta Nacional “acarrearía un perjuicio irremediable teniendo en cuenta que los tiempos no darían lugar a realizar una nueva contratación pública”, pues la prórroga del contrato entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons finalizará el 30 de abril próximo. Conozca: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

¿Qué responde la Imprenta?

Ante esto, EL COLOMBIANO buscó a Viviana León, directora de la Imprenta Nacional, quien pidió que se le enviaran preguntas escritas, pero al cierre de esta edición no las había contestado. Previamente, fuimos hasta las instalaciones de la Imprenta en Bogotá, solicitamos el acceso para conocer las nuevas máquinas y pedimos fotografías o videos del nuevo proceso, pero la respuesta fue negativa. La directora –criticada por los sindicatos debido a su gestión– reconoció por primera vez que Colombia todavía no produce los documentos y que estos sí llegan desde Europa en una serie de videos publicados en X como respuesta a una solicitud del periodista y columnista de este diario Melquisedec Torres. “Las adecuaciones de infraestructura se ejecutan conforme al cronograma del proyecto. Las libretas de pasaportes ya se encuentran previamente fabricadas de acuerdo con el nuevo modelo y han sido aprobadas técnicamente para su uso bajo el esquema público”, dijo y admitió: “En una primera etapa, las libretas se fabricarán inicialmente en Europa en el marco del convenio, mientras que la personalización de los documentos se realizará en la Imprenta Nacional. Este modelo contempla una transferencia de tecnología con el objetivo de que Colombia asuma completamente la fabricación en un plazo de hasta diez años”, afirmó la directora León.

“No muestran ninguna máquina”