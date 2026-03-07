Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

Los primeros pasaportes del nuevo modelo no se imprimen en Colombia: llegaron y van a llegar hechos desde Europa. Dos días antes de que el presidente Gustavo Petro presentara el rediseño del documento, aterrizaron en Bogotá 2.000 libretas elaboradas y enviadas desde la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal, como parte de un paquete prometido de 193.000 unidades del documento antes del 1 de abril.
Esto resulta especialmente relevante porque contrasta con lo afirmado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que “ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”.
EL COLOMBIANO obtuvo documentos en primicia que evidencian cómo el presidente Petro habría mentido con la información del polémico nuevo modelo de pasaportes que produjo la salida de la excanciller Laura Sarabia hace unos meses y antes la del polémico exministro Álvaro Leyva.Un documento del 17 de febrero de este año, firmado por la canciller Rosa Villavicencio, fue enviado al despacho del magistrado Moisés Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La comunicación hace parte del expediente de una demanda que examina la legalidad del convenio para producir pasaportes entre Colombia y Portugal. Se trata del proceso originado por el abogado Nicolás Dupont, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
El demandante, quien habló con este diario, también ha argumentado ausencia de estudios técnicos previos, falta de documentos que acrediten capacidad técnica, costos indeterminados y sin verificación de cumplimiento del cronograma.