Colombia entra al top de países con más salida de millonarios

En 2025, cerca de 142.000 personas con patrimonios superiores a US$1 millón en activos líquidos migraron y se reubicaron en distintos países, en lo que se configura como un movimiento global de capitales privados. De ese total, 1.600 salieron de América Latina impulsados por la búsqueda de mayor estabilidad política, mejores condiciones fiscales y mayor seguridad. En el caso colombiano, al menos 150 millonarios abandonaron el país durante el último año. De acuerdo con el Henley Private Wealth Migration Report 2025, este flujo constituye la mayor transferencia voluntaria de riqueza privada registrada en la historia moderna. El informe analiza los movimientos de capital humano de alto patrimonio y evidencia qué economías están atrayendo grandes fortunas, así como aquellas que enfrentan una creciente fuga de capital privado. Puede leer: Colombia, entre los países con mayor concentración de riqueza en América Latina Es importante señalar que el análisis define a los millonarios como aquellos con un patrimonio superior a US$1 millón exclusivamente en activos líquidos invertibles, incluidos acciones, certificados de depósito o fondos bancarios. Aquí no se tiene en cuenta ni se suma al patrimonio el valor de las propiedades inmobiliarias que posean estas personas.

¿Por qué los ricos se van de Colombia?

El año pasado, Colombia perdió 150 millonarios. Esto equivale a la salida de una riqueza estimada en US$1.000 millones. Además, el país registró una reducción del 15% en el crecimiento de los millonarios residentes durante la última década. Inicialmente, la proximidad a las elecciones de 2026 intensificó la percepción de riesgo entre las personas de altos ingresos. La polarización política ha llevado a quienes tienen grandes fortunas a diversificarse y buscar otros destinos con mayor estabilidad y menos ‘ruido’ político. Otro de los factores que más incidió en la migración de millonarios el año pasado fue la carga tributaria. Colombia es uno de los únicos cuatro países en el mundo, junto con Noruega, España y Suiza, que cuenta con un impuesto integral al patrimonio. Las reformas tributarias del gobierno de Gustavo Petro han generado inquietud entre las personas con grandes patrimonios. Por ejemplo, con el decreto de emergencia económica formalizado en febrero de este año, el impuesto al patrimonio subió de 0,5% a 1,6% para quienes tienen un patrimonio líquido superior a $10.474 millones (US$2,85 millones). Además, también influyeron el resurgimiento de distintos grupos armados insurgentes, así como el riesgo cambiario, como factores que impulsaron la migración de millonarios el año pasado. Siga leyendo: Los 10 multimillonarios que más se enriquecieron en 2025: Elon Musk roza el billón de dólares

El año pasado, Colombia perdió 150 millonarios. Esto equivale a la salida de una riqueza estimada en US$1.000 millones.

A Colombia no le conviene que se vayan los multimillonarios

Henley señala en su reporte de 2025 que la migración de millonarios es un indicador clave de la salud económica de un país. Una ‘fuga’ masiva es una señal de alerta temprana sobre problemas estructurales, ya que los ricos suelen ser los primeros en salir cuando las condiciones se deterioran. En cambio, cuando un país atrae millonarios, comienza a recibir ingresos en divisas comparables a su nivel de exportaciones, un aspecto que fortalece tanto su sistema tributario como el flujo de capitales dentro de la economía. Además, la mayoría de estos migrantes suelen ser emprendedores que crean empresas, dinamizan los mercados de valores locales y generan empleo bien remunerado, lo que produce un efecto multiplicador que beneficia, en gran medida, a la clase media.

Costa Rica y Panamá, imanes de patrimonios