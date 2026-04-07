Esta es la historia criminal de ‘El Montañero’, el capo al que la Fiscalía le suspendió la orden de captura

A lo largo de su carrera delincuencial, Gustavo Adolfo Pérez Peña (’El Montañero’) ha estado cuatro veces en la cárcel, acumulando sentencias por homicidio, concierto para delinquir, hurto, cohecho, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Aun así, siempre se las ha arreglado para volver a la calle sin pagar las penas completas.
El beneficio más reciente se lo otorgaron el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación, que le suspendieron una orden de captura inminente por un asesinato dentro de una cárcel de máxima seguridad. El motivo: ser vocero de paz de las bandas del Valle de Aburrá, en cabeza de la organización ilegal en mesa.
La decisión política y judicial provocó fuertes críticas por parte de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la oposición al Gobierno, en especial porque se ejecutó en plena época de elecciones.
¿Quién es este personaje, que hoy ocupa los titulares de la prensa nacional?