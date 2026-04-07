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Así viven los astronautas de Artemis 2 dentro de la nave Orión rumbo a la Tierra

Es un espacio del tamaño de dos minivan en el que los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 viajarán 1,1 millones de kilómetros, durante 10 días. Les contamos algunas curiosidades de la nave.

  • Chrstina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover usaron protección para sus ojos en momentos clave del eclipse solar que presenciaron durante su sobrevuelo lunar. FOTO Cortesía Nasa.
    Chrstina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover usaron protección para sus ojos en momentos clave del eclipse solar que presenciaron durante su sobrevuelo lunar. FOTO Cortesía Nasa.
  • Así lucía la nave Orión en medio de las pruebas y su construcción. FOTO Cortesía
    Así lucía la nave Orión en medio de las pruebas y su construcción. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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La noticia sobre los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, quienes se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra le ha dado la vuelta al mundo.

Justo este lunes, tras la hazaña, los astronautas dieron una rueda de prensa en el espacio que ya se ha vuelto habitual para quienes están siguiendo esta misión. La nave espacial Orión.

Puede leer: La realidad salarial de los astronautas de Artemis II: ganan según su rango y no tienen beneficios

Esta nave será su hogar durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Ellos viven y trabajan en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporciona los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

Más datos de la nave Orión en Artemis 2

Así lucía la nave Orión en medio de las pruebas y su construcción. FOTO Cortesía
Así lucía la nave Orión en medio de las pruebas y su construcción. FOTO Cortesía

La nave espacial orbitó la Tierra varias veces antes de emprender un viaje de cuatro días a la Luna. Tras sobrevolar el satélite natural, ya emprendió su regreso a la tierra a los diez días del lanzamiento de la misión (llegarán este viernes 10 de abril).

Pero antes, hay que aclarar, que esta nave sin tripulación fue probada en Artemis I y recorrió 64.000 kilómetros más allá de la Luna.

La cabina de la Orion tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, ofreciendo a la tripulación aproximadamente el mismo espacio vital que dos minivans.

Puede leer: “Presenciaron un eclipse”: la astronauta que comunicó a Artemis II relata el récord lunar

La nave Orion tiene casi un 60 por ciento más de espacio que los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando del Apolo, el programa espacial tripulado que llevó al ser humano a la Luna en la década de los 60.

“La parte inferior de la cápsula, que experimentará las temperaturas más altas durante el regreso de Orión a la Tierra, está cubierta por el escudo térmico ablativo más grande del mundo, con un diámetro de 5 metros (16,5 pies). El escudo térmico protegerá a Orión al entrar en la atmósfera terrestre, viajando inicialmente a unos 40.000 km/h y soportando temperaturas de casi 2600 °C, aproximadamente la mitad de la temperatura del Sol”, explicaron desde La Nasa.

En cuanto a comodidad la idea es que los astronautas se sientan como en casa. Esta nave tiene tanques y un dispensador proporcionan agua potable y una forma sencilla de rehidratarse y calentar alimentos. El área de higiene de Orion tiene un nuevo inodoro compacto, cuyo diseño facilita su uso en el espacio tanto para hombres como para mujeres. Justo al inicio de la trayectoria hacia la Luna este baño sufrió una avería que fue arreglada por la astronauta Christina Koch: “Me enorgullece llamarme ‘fontanera espacial’”, bromeó Koch, quien se hizo cargo del asunto, desde la estrecha cabina de la nave, cuya transmisión se realizó en directo.

También se ha visto a los astronautas hacer ejercicio en un aparato integrado que proporciona entrenamiento aeróbico y de fuerza.

y también están preparados para cualquier eventualidad: en caso de un evento de radiación, como una llamarada solar –según explica la Nasa– los miembros de la tripulación se refugiarán en dos grandes compartimentos de almacenamiento en el suelo de la cápsula, utilizando los materiales densos a bordo como blindaje.

Ya vienen de regreso los astronautas

De aquí al viernes 10 de abril son varias las actividades que tendrán los astronautas.

El último día completo de Artemis II será el jueves. Allí comenzará con los preparativos para su regreso a la Tierra. “La tripulación tendrá tiempo reservado para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo. Otra maniobra de corrección de trayectoria de regreso asegurará que la nave espacial se mantenga en el objetivo para el regreso”.

Los miembros de la tripulación deberán probarse los trajes, se tomarán medidas de circunferencia corporal y completarán un cuestionario sobre cómo les quedan y qué tan fácil es ponérselos y quitárselos.

Al regresar a la Tierra, la tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, quienes los llevarán de vuelta a tierra firme.

*Con información de Europa Press

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