Así viven los astronautas de Artemis 2 dentro de la nave Orión rumbo a la Tierra

La noticia sobre los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, quienes se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra le ha dado la vuelta al mundo.
Justo este lunes, tras la hazaña, los astronautas dieron una rueda de prensa en el espacio que ya se ha vuelto habitual para quienes están siguiendo esta misión. La nave espacial Orión.
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Esta nave será su hogar durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Ellos viven y trabajan en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporciona los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.