Petro propone convertir Drogas La Rebaja en centros de salud, ¿es viable en los cuatro meses que le quedan?

El presidente Gustavo Petro propuso que las sucursales de Drogas La Rebaja se convertirán en puntos de atención en salud y entrega de medicamentos en todo el país. La movida llega a solo cuatro meses de entregar su mandato.
“Las farmacias de Drogas la Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. Sin embargo, no es claro cómo ejecutará esta propuesta a tan poco tiempo de salir de la Casa de Nariño.
