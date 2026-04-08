x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy 2026

El reconocimiento se realizará en una gala especial el 11 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, durante la semana del Latin Grammy.

  • El cantante dijo que “este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad”. FOTO: Colprensa-Isaac Reyes
    El cantante dijo que “este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad”. FOTO: Colprensa-Isaac Reyes
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer quién será la Persona del Año 2026 que será homenajeada en una gala especial el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, durante la semana del Latin Grammy.

Este año, el homenajeado será Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, pionero e impulsor de la globalización del reguetón, quien será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”.

“Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

Desde sus inicios humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una realidad social compleja, marcada por la violencia, la censura y la exclusión, con un lenguaje musical propio.

El punto de inflexión histórico llegó en 2004 con Barrio fino, un álbum que redefinió la música latina en el siglo XXI, con más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums.

Con el fenómeno global de Gasolina, Daddy Yankee internacionalizó el reguetón y lo fomentó entre nuevas generaciones. Se convirtió en el primer artista intérprete de reguetón en realizar una gira internacional, visitando más de 29 países y llevando la música urbana a escenarios de todo el mundo.

Entre sus éxitos internacionales se destacan Limbo, Con calma y Dura, que alcanzaron el número uno en múltiples países.

Su impacto en las listas musicales es histórico y sostenido. Despacito, escrita en colaboración con Erika Ender y Luis Fonsi, marcó un antes y un después en la industria musical: 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, 56 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs, y más de 8.900 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más grandes de todos los tiempos.

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música profesional, señalando que Legendaddy sería el último álbum de su carrera, y, posteriormente, La Última Vuelta World Tour se consolidó como una de las giras latinas más lucrativas de la historia.

Lea también: Karol G es la nueva portada de Playboy: la cantante habló por primera vez sobre su ruptura con Feid

En su etapa más reciente, Daddy Yankee ha desarrollado una nueva fase creativa orientada a la música con propósito, integrando reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal. Su álbum más reciente, Lamento en baile, incluye el tema Sonríele, que alcanzó el número uno en Billboard Latin Airplay.

Daddy Yankee es un agente de cambio en Puerto Rico, ofreciendo programas sociales y educativos importantes a través de su fundación, y demostrando un compromiso real y consistente con las comunidades más vulnerables. En años recientes, su inversión estratégica en el deporte, desde los Cangrejeros de Santurce hasta la NBA Basketball School en Puerto Rico, confirma una visión de legado orientada al desarrollo de futuras generaciones de atletas.

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios.

El concierto tributo contará con versiones de su reconocido repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos más cercanos.

Temas recomendados

Cultura
Música
Reguetón
Grammy Latino
Homenaje
Industria musical
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida