Petro radicará nueva reforma tributaria y advirtió otra emergencia económica si no pasa en el Congreso

En una alocución en la que reiteró sus críticas al Banco de la República por el aumento de las tasas de interés a 11,25%, el presidente Gustavo Petro anunció que radicará ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con mensaje de urgencia.
La iniciativa, dijo, recogerá las medidas planteadas en la emergencia económica, actualmente suspendida por la Corte Constitucional.
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“Alistémonos a presentar, ministro del Interior (Armando Benedetti) (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el Presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos”, expresó el mandatario.