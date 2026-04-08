Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Senado: esto ocurrió

Cepeda siguió utilizando ese caso para enfrentar a Valencia: “¿Usted tiene la cara de venir acá a cuestionarnos sobre ética? No tenga tanto descaro, le pido el favor, tenga un poco de vergüenza”. A renglón seguido, dijo que Valencia “quiere debate, pero cuando uno comienza a debatir se desespera. La última vez que tuvimos un debate usted gritó, porque no lo hizo en un tono razonable, que yo la estaba amenazando de muerte, ¿tiene pruebas de eso? Otra mentira lanzada al aire sin ninguna responsabilidad”. Cepeda, como acostumbra, terminó su intervención hablando del expresidente Álvaro Uribe: “Le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años, que tenga la gentileza de explicarle al país si mientras su hermano comandaba la banda ‘los 12 apóstoles’ él estaba enterado de las masacres que ocurrían en esa parte del país cuando él era gobernador de Antioquia, luego presidente de la República”.

¿Qué le respondió Paloma Valencia a Iván Cepeda?

Paloma Valencia respondió a las palabras de Cepeda: “¿Cuáles calumnias? ¿Acaso el Pacto Histórico no sacó el 54% de los votos en las zonas rojas que tenían riesgo electoral detectado por la Defensoría del Pueblo?”

También habló de una presunta presión para votar por el candidato del Pacto Histórico en los territorios: “Las disidencias están ordenando votar por Cepeda en los territorios donde ellos mandan con los fusiles al hombro”. Y se refirió a unas declaraciones dadas por Roy Barreras esta semana, en las que habló de estas supuestas presiones: “el (ex) senador Roy Barreras salió en una entrevista diciendo que están liberando a los violentos para que salgan a conseguirles votos. Calumnias las suyas, que fabrica ofreciéndole beneficios en las cárceles a los criminales, que construye todo tipo de historias fantásticas (...) yo no tengo fotos con criminales abrazados ni tengo fotos ni he intervenido para que la justicia libere gente que está en la cárcel por haber asesinado colombianos”.

Después, siguió con que “me da miedo denunciarlo a usted, que lo acompañan todos los que cargan fusiles, con los que usted se toma fotos abrazados y le dan las gracias. Claro que me da miedo llamar la atención sobre lo que está pasando en los territorios colombianos, pero los miedos se vencen”.