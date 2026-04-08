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Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Senado: esto ocurrió

Los congresistas, enfrentados en la carrera hacia la Casa de Nariño, vienen haciendo del Congreso un escenario para sus campañas. Esto dijeron.

  • Paloma Valencia e Iván Cepeda representan fuerzas políticas opuestas de cara a las elecciones presidenciales. FOTOS: Colprensa
    Paloma Valencia e Iván Cepeda representan fuerzas políticas opuestas de cara a las elecciones presidenciales. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Paloma Valencia e Iván Cepeda vienen teniendo choques en el Senado, donde ambos tienen curules. Este 7 de abril, los candidatos a la Presidencia volvieron a llevar la confrontación al Capitolio Nacional.

Primero, Cepeda recordó que había dicho “a la candidata de la extrema derecha” que “no utilizáramos este recinto para nuestros debates, sencillamente porque son los recursos de los ciudadanos, que hay que emplear en legislar y hacer control político”.

Esa narrativa de austeridad no sonó cuando el Ministerio de Salud gastó más $1.036 millones en una tarima que se utilizó para el cierre de campaña al Congreso del Pacto Histórico, con presencia de Cepeda. Pero eso es otra historia.

Lea también: Paloma Valencia cuestionó efectos de la ‘Paz total’ en seguridad y elecciones: pidió veeduría de la ONU

Ahora bien, el senador dijo que Valencia “plantea unas situaciones hipotéticas, que no están probadas judicialmente, que son el resultado de calumnias que ustedes desde el Centro Democrático y desde su candidatura usan y abusan ante los medios de comunicación”.

Luego arremetió contra la senadora por el caso de Ciro Ramírez: “Le propongo que hablemos de hechos judicialmente probados. ¿Dónde está uno de sus congresistas hoy, senadora Valencia? Condenado por la Justicia colombiana por robarse los recursos de la paz (...) fue condenado por ladrón”.

Cepeda siguió utilizando ese caso para enfrentar a Valencia: “¿Usted tiene la cara de venir acá a cuestionarnos sobre ética? No tenga tanto descaro, le pido el favor, tenga un poco de vergüenza”.

A renglón seguido, dijo que Valencia “quiere debate, pero cuando uno comienza a debatir se desespera. La última vez que tuvimos un debate usted gritó, porque no lo hizo en un tono razonable, que yo la estaba amenazando de muerte, ¿tiene pruebas de eso? Otra mentira lanzada al aire sin ninguna responsabilidad”.

Cepeda, como acostumbra, terminó su intervención hablando del expresidente Álvaro Uribe: “Le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años, que tenga la gentileza de explicarle al país si mientras su hermano comandaba la banda ‘los 12 apóstoles’ él estaba enterado de las masacres que ocurrían en esa parte del país cuando él era gobernador de Antioquia, luego presidente de la República”.

¿Qué le respondió Paloma Valencia a Iván Cepeda?

Paloma Valencia respondió a las palabras de Cepeda: “¿Cuáles calumnias? ¿Acaso el Pacto Histórico no sacó el 54% de los votos en las zonas rojas que tenían riesgo electoral detectado por la Defensoría del Pueblo?”

También habló de una presunta presión para votar por el candidato del Pacto Histórico en los territorios: “Las disidencias están ordenando votar por Cepeda en los territorios donde ellos mandan con los fusiles al hombro”.

Y se refirió a unas declaraciones dadas por Roy Barreras esta semana, en las que habló de estas supuestas presiones: “el (ex) senador Roy Barreras salió en una entrevista diciendo que están liberando a los violentos para que salgan a conseguirles votos.

Calumnias las suyas, que fabrica ofreciéndole beneficios en las cárceles a los criminales, que construye todo tipo de historias fantásticas (...) yo no tengo fotos con criminales abrazados ni tengo fotos ni he intervenido para que la justicia libere gente que está en la cárcel por haber asesinado colombianos”.

Después, siguió con que “me da miedo denunciarlo a usted, que lo acompañan todos los que cargan fusiles, con los que usted se toma fotos abrazados y le dan las gracias. Claro que me da miedo llamar la atención sobre lo que está pasando en los territorios colombianos, pero los miedos se vencen”.

Incluso, Valencia respondió a las palabras de Cepeda en las que se refirió a Ciro Ramírez: “Claro que hay uno de nosotros condenado por corrupción, le queda una instancia, ojalá logre probar su inocencia. Yo no he sido complaciente ni cómplice de la corrupción de nadie, ni esa me ha llevado a ocupar ningún escaño político, ni gente con armas ha dicho que voten por mí”.

A su vez, Valencia cuestionó algunos casos de excabecillas de las Farc y otros miembros de grupos armados de los que se desconoce paradero:

“Quiero dejar las cosas claras, senador Cepeda, que veo que ya se fue, para que miremos dónde está ‘Iván Márquez y por qué no está extraditado y preso en EE. UU., dónde están los cabecillas del ELN con los que usted negocia y por qué no están en las cárceles, por qué no están los de las disidencias de las Farc, y por qué el que mató a Miguel Uribe gozaba de (ser) gestor de paz”.

Lea también: La Semana Santa en clave electoral: así van los candidatos

Finalmente, habló de casos que han sonado en días recientes, como Jorge Lemus y Carlos Ramón González: “¿Dónde está Carlos Ramón González y el señor Lemus, que se reúne con ‘Papá Pitufo’, y el señor Wilmar Muñoz, que trabaja para ‘Calarcá’? ¿El general Huertas? ¿Dónde está (Ricardo) Roa, para dónde se va después de haber encubierto toda la corrupción de la financiación oscura de la campaña de Gustavo Petro?

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