Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Senado: esto ocurrió

Paloma Valencia e Iván Cepeda vienen teniendo choques en el Senado, donde ambos tienen curules. Este 7 de abril, los candidatos a la Presidencia volvieron a llevar la confrontación al Capitolio Nacional.
Primero, Cepeda recordó que había dicho “a la candidata de la extrema derecha” que “no utilizáramos este recinto para nuestros debates, sencillamente porque son los recursos de los ciudadanos, que hay que emplear en legislar y hacer control político”.
Esa narrativa de austeridad no sonó cuando el Ministerio de Salud gastó más $1.036 millones en una tarima que se utilizó para el cierre de campaña al Congreso del Pacto Histórico, con presencia de Cepeda. Pero eso es otra historia.
Lea también: Paloma Valencia cuestionó efectos de la ‘Paz total’ en seguridad y elecciones: pidió veeduría de la ONU
Ahora bien, el senador dijo que Valencia “plantea unas situaciones hipotéticas, que no están probadas judicialmente, que son el resultado de calumnias que ustedes desde el Centro Democrático y desde su candidatura usan y abusan ante los medios de comunicación”.
Luego arremetió contra la senadora por el caso de Ciro Ramírez: “Le propongo que hablemos de hechos judicialmente probados. ¿Dónde está uno de sus congresistas hoy, senadora Valencia? Condenado por la Justicia colombiana por robarse los recursos de la paz (...) fue condenado por ladrón”.