Se hacían pasar por vendedores de rosas para atracar en Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía detuvieron a dos hombres señalados de hacerse pasar por vendedores de flores para cometer robos en Medellín.
Los implicados fueron descubiertos a través de la red de cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, desde donde las autoridades coordinaron un operativo relámpago en el que fueron capturados en flagrancia.
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En múltiples videos difundidos por las autoridades, logra verse cómo los implicados caminaban por diferentes puntos de la ciudad portando ramos de rosas y abordando a peatones, muchos de ellos turistas.