Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en próximos meses

La dinámica del mercado laboral en el país mantiene una tendencia alentadora, pero con señales claras de enfriamiento.
De acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que advirtió que un 23% de los empleadores en el país planea reducir su planta de personal durante el segundo trimestre de 2026, en medio de un entorno económico más incierto.
Según el informe, la Tendencia Neta de Empleo (TNE) se ubicó en 18%, lo que representa una leve caída de un punto porcentual frente al trimestre anterior y al mismo periodo del año pasado.
Aunque el indicador sigue en terreno positivo, el ajuste refleja un cambio en el ritmo de contratación y una mayor cautela por parte de las empresas.
En detalle, el 41% de los empleadores prevé aumentar su personal, mientras que un 33% espera mantenerlo sin cambios.
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