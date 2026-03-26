Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en próximos meses

La dinámica del mercado laboral en el país mantiene una tendencia alentadora, pero con señales claras de enfriamiento. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que advirtió que un 23% de los empleadores en el país planea reducir su planta de personal durante el segundo trimestre de 2026, en medio de un entorno económico más incierto. Según el informe, la Tendencia Neta de Empleo (TNE) se ubicó en 18%, lo que representa una leve caída de un punto porcentual frente al trimestre anterior y al mismo periodo del año pasado. Aunque el indicador sigue en terreno positivo, el ajuste refleja un cambio en el ritmo de contratación y una mayor cautela por parte de las empresas. En detalle, el 41% de los empleadores prevé aumentar su personal, mientras que un 33% espera mantenerlo sin cambios. Le puede interesar: Cuatro de cada 10 trabajadores en Colombia cambian de empleo al año

Colombia, rezagada frente al contexto global

En el escenario internacional, Colombia aún tiene camino por recorrer. Con una TNE del 18%, el país se ubica por debajo del promedio global, que alcanza el 31%. Economías como India (68%), Emiratos Árabes Unidos (60%) y Brasil (55%) lideran las expectativas de contratación, en un entorno global cada vez más competitivo por el talento. Sin embargo, el hecho de que casi una cuarta parte de las compañías contemple recortes evidencia un escenario de transición en el que las decisiones de talento están cada vez más condicionadas por factores económicos y de mercado. “Si bien las expectativas de contratación siguen siendo positivas, vemos un entorno más prudente por parte de las organizaciones. Las decisiones de talento hoy están altamente influenciadas por la incertidumbre económica, pero también por la necesidad de contar con perfiles cada vez más especializados”, señaló Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia. Este comportamiento confirma que, aunque el empleo no se contrae, sí pierde dinamismo. Las empresas están priorizando la eficiencia operativa y la contratación de perfiles más especializados, en lugar de expansiones amplias de nómina. Lea más: Puerto Antioquia ha movido más de 7.200 empleos en Urabá y formado 400 personas en roles portuarios

Sectores y regiones: dónde se mueve el empleo

El informe destaca que el sector de finanzas y seguros lidera las expectativas de contratación, con una TNE del 30%, consolidándose como el más dinámico del trimestre. También se mantienen con perspectivas positivas actividades como la construcción, la manufactura y los servicios profesionales. En el análisis regional, la zona Pacífico encabeza la intención de contratación con un 21%, seguida por la Orinoquía (20%) y la región Andina (19%). Por el contrario, la Amazonía presenta expectativas negativas (-14%), lo que pone en evidencia las brechas territoriales en la generación de empleo. Por tamaño de empresa, las grandes compañías, aquellas con más de 5.000 empleados, son las más optimistas, con una TNE del 36%, lo que reafirma su papel como motor clave del empleo en el país.

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