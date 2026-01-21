x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Se avecina guerra comercial? Gobierno Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador

Crece la tensión luego de que Ecuador anunciara un arancel de 30% para los productos colombianos por una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

  • Los aranceles agitan el pulso entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, en Colombia, y el de Daniel Noboa, en Ecuador. FOTO COLPRENSA
    Los aranceles agitan el pulso entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, en Colombia, y el de Daniel Noboa, en Ecuador. FOTO COLPRENSA
  • La energía de Colombia representa hasta 10% de lo que consume Ecuador. FOTO EL COLOMBIANO
    La energía de Colombia representa hasta 10% de lo que consume Ecuador. FOTO EL COLOMBIANO
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 3 horas
bookmark

La relación binacional entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en la historia reciente, por cuenta de “cortos circuitos” en seguridad y comercio. El detonante fue el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien confirmó que a partir del 1 de febrero de 2026 se impondrá una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia.

Podría interesarle: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos

Esta medida, justificada por Noboa como una respuesta a la supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, encendió las alarmas en ambos lados del puente de Rumichaca, porque amenaza con desatar una guerra comercial en la que los dos países tienen mucho que perder.

Para Colombia, el impacto es directo en su sector externo. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones del país y el segundo mercado más importante para los productos no minero-energéticos, los cuales generan mayor valor agregado y empleo.

Según cifras del Dane, a noviembre de 2025 las ventas hacia el vecino país ascendieron a US$1.673 millones. El arancel del 30% sería una dura barrera para sectores clave como el de medicamentos, vehículos, azúcares y café, que verían cómo sus precios se disparan en el mercado ecuatoriano, perdiendo competitividad frente a otros proveedores internacionales.

¿Qué tanto pesan las exportaciones de energía de Colombia para Ecuador?

Mientras Colombia teme por esos productos, Ecuador enfrentaría una realidad inquietante: su dependencia de la energía producida en Colombia. Actualmente, nuestro país provee entre el 8% y el 10% de la electricidad que consume Ecuador, lo que equivale a unos 8 Gigavatios-hora diarios (GWh-día).

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó la medida de Noboa, calificándola como una “agresión económica” que rompe los principios de integración regional. Palma recordó que Colombia ha mantenido exportaciones de hasta 450 megavatios de manera sostenida, incluso durante las sequías más severas de su historia, para evitar que Ecuador quedara a oscuras.

Encuentre: ¡Sube la tensión! Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

La respuesta ante el arancel no se hizo esperar. El ministro Palma anunció el desmonte de una resolución que permitía a empresas privadas participar en la venta de energía a Ecuador, una medida que buscaba blindar al país vecino ante posibles déficits en sus embalses de Mazar y Coca Codo.

Sin esta cooperación técnica, Ecuador quedaría en una posición de fragilidad en escenarios adversos. Si el flujo se detiene o se encarece, el costo de vida y la estabilidad industrial en ciudades como Quito y Guayaquil podrían verse comprometidas.

La energía de Colombia representa hasta 10% de lo que consume Ecuador. FOTO EL COLOMBIANO
La energía de Colombia representa hasta 10% de lo que consume Ecuador. FOTO EL COLOMBIANO

¿De cuánto es el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador?

Desde el gremio de comercio exterior, Analdex, su presidente Javier Díaz mostró un inquietante panorama. “Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante. Colombia tiene en Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica, y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, no resulta conveniente para ninguno de los dos países”.

A su turno, José Ignacio López, presidente de Anif expresó que “la noticia de un eventual arancel de 30% por parte de Ecuador a productos colombianos es una mala noticia para los dos países. Algunos productos de exportación colombianos como vehículos, productos farmacéuticos, aceites y azúcares, tienen en Ecuador un destino que supera el 10% de las exportaciones totales de cada producto”.

Lea más: Exportaciones de Colombia cayeron 2,7% en noviembre de 2025, afectadas por la baja en combustibles

Entre tanto, Ecuador sostiene que su déficit comercial con Colombia supera los US$1.000 millones anuales, una cifra que Noboa utilizó para presionar por una mayor presencia militar colombiana en los 600 kilómetros de frontera compartida.

Apenas una hora después del anuncio de los aranceles, el Ministerio de Defensa de Colombia reportó una operación conjunta que permitió incautar 2,24 toneladas de marihuana en la frontera, evitando que estructuras criminales recibieran más de US$13 millones.

¿Cuáles son los riesgos de una guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

Desde Asocapitales, así como desde Analdex, se llamó a utilizar la vía diplomática y no la unilateral. Ecuador ya había restringido el tránsito por razones de seguridad, dejando habilitados solo dos pasos fronterizos desde finales de 2025, lo que dificultaba el comercio terrestre.

Sumar un impuesto del 30% a los productos colombianos sería la estocada final para pequeñas y medianas empresas que ven en Ecuador su principal mercado de expansión.

Desde la Andi, gremio de los empresarios, su presidente Bruce Mac Máster hizo una reflexión profunda: “el mundo está demasiado convulsionado para que ahora a nivel regional entremos en medidas arancelarias o restricción del comercio para resolver problemas que deben ser del orden de la diplomacia. Este tipo de medidas terminan afectando al consumidor y al sector productivo”.

Agregó que, “si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos la menor duda que hay mucho por hacer entres los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos entre estados para poder solucionarlo”.

Siga leyendo: Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras

Temas recomendados

Comercio exterior
Exportaciones
Energía
Política
Ministerio de Minas y Energía
Colombia
Ecuador
Gustavo Petro
Daniel Noboa
Edwin Palma
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida