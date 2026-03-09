Wally, Lalis y Amaranta Hank, los creadores de contenido del petrismo que llegan al Congreso

Del universo de creadores de contenido, tres nombres destacan en estas elecciones al lograr por primera vez un escaño en el Congreso. Se trata de Walter Rodríguez Chaparro, conocido como “Wally”; Laura Daniela Beltrán Palomares, llamada en redes “Lalis”; y Amaranta Hank, nombre con el que es conocida en internet Alejandra Omaña.
“Wally” se ubicó en la sexta posición de la lista al Senado del Pacto Histórico. Llegó a ese lugar después de participar en la consulta interna del movimiento realizada en 2025, en la que obtuvo 137.821 votos, equivalentes al 5,89 % de la participación.
Antes de su elección, participó en el programa de opinión Política al Revés, emitido por RTVC, junto al comentarista político Levy Rincón. Walter Rodríguez es abogado y lleva más de nueve años como creador de contenido, principalmente de sátira política, opinión y análisis de la actualidad del país.
