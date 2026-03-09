Wally, Lalis y Amaranta Hank, los creadores de contenido del petrismo que llegan al Congreso

Los influencer Wally y Lalis: qué hacían antes de llegar al Congreso

“Wally” ha estado vinculado al sistema de medios públicos de Colombia (RTVC) para proyectos de humor y opinión política junto a otros líderes digitales. Otra figura que logró una curul es Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes como “Lalis”. La creadora de contenido fue elegida como representante a la Cámara por Bogotá.

“Lalis” ocupaba la segunda posición en la lista cerrada del Pacto Histórico, lo que le permitió asegurar su llegada a la Cámara de Representantes por Bogotá con más de 26.700 votos. Su reconocimiento se dio principalmente por sus videos y opiniones sobre política y actualidad en plataformas digitales. La creadora de contenido, en el gobierno Petro, ha sido asesora estratégica de contenido en TikTok para varias entidades, entre ellas el Departamento de Prosperidad Social (DPS), Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Cancillería. Por su parte, la activista Amaranta Hank, cuyo nombre es Deyci Alejandra Omaña, también consiguió una curul en el Senado al ubicarse en la posición 23 de la lista del Pacto Histórico.

Amaranta Hank: Del cine para adultos al Congreso

La comunicadora, activista y exactriz de cine para adultos ocupaba la casilla 21 de la lista cerrada, lo que le aseguró un puesto en el Senado. En la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre, Omaña, conocida en redes como Amaranta Hank, obtuvo cerca de 16.000 votos. Amaranta se ha destacado en redes sociales por su activismo en libertades individuales, derechos sexuales y debates sociales, lo que generó gran atención mediática durante su candidatura. Lea más: Este es el top 5 de los representantes a la Cámara más votados en Antioquia: uno marcó nuevo récord electoral Además de ella, otros ‘influencers’ lograron representación política en estas elecciones. Sin embargo, esas banderas que promueve contrastan con algunos videos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO, grabados hace varios años. En ellos, Hank narra episodios de su pasado, principalmente en Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, región de la que es oriunda. En uno de los clips, Omaña relata que su primer acercamiento al mundo laboral ocurrió en un contexto marcado por la informalidad y la ilegalidad en la frontera: “El primer trabajo que yo tuve fue falsificando documentos, falsificaba cédulas venezolanas. Y luego, más adelante, fue que fui a parar a esta discoteca, y después fui la novia durante casi tres años de un hombre bastante peligroso”.

Amaranta reconoce que involucrarse con hombres peligrosos formaba parte de una estrategia de protección en un entorno de violencia, mostrando cómo sus experiencias personales marcaron su trayectoria antes de llegar a la esfera política. EL COLOMBIANO buscó la versión de Amaranta Hank sobre los videos en los que relata estos episodios de su vida, incluyendo la confesión de haber falsificado cédulas venezolanas y la eliminación de la cuenta de Instagram @amarantafilmscom, donde originalmente estaban publicados. Las preguntas fueron enviadas a la candidata, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Bloque de preguntas y respuestas