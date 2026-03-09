Los candidatos del 0%. ¿Quiénes no alcanzaron ni el 1% en las votaciones?

Con el avance de los boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 157 en las consultas interpartidistas y 79 en las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, comienzan a consolidarse los resultados preliminares de la jornada electoral. Mientras algunos partidos celebran los primeros lugares y los candidatos más votados, también empiezan a evidenciarse las campañas que tuvieron un respaldo mínimo en las urnas, con votaciones que no alcanzaron siquiera el 1 % del total.
En las consultas interpartidistas participó el 20,12 % del censo electoral. Dentro de estos resultados aparecen tres precandidatos que quedaron por debajo del 1 % de los votos. Se trata de Héctor Elías Pineda Salazar, precandidato del partido La Fuerza de la Paz; Édison Lucio Torres Moreno, del Partido del Trabajo de Colombia (PTC); y Martha Viviana Bernal Amaya, también de La Fuerza de la Paz. En la consulta del Frente por la Vida, Torres Moreno obtuvo 43.002 votos (0,60 %); Bernal Amaya alcanzó 40.373 votos (0,57 %); mientras que Pineda Salazar sumó 28.187 votos (0,39 %) de la votación reportada.
A pesar de los bajos porcentajes obtenidos en las urnas, algunos de los excandidatos presidenciales optaron por agradecer el respaldo recibido a través de sus redes sociales. Una de ellas fue Martha Viviana Bernal, quien tras conocerse los resultados publicó un mensaje dirigido a quienes apoyaron su candidatura: “A todos los colombianos y colombianas que creyeron en mí, ¡muchas gracias! Cada mensaje, cada apoyo y cada voz que se sumó a este camino demuestra que Colombia quiere un país con más garantías, dignidad y oportunidades para todos”, escribió.