x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Precio del petróleo retrocede a US$94 tras alcanzar máximos desde 2022: estas son las razones

Luego de superar momentáneamente los US$100 por barril, el precio del crudo moderó su avance y volvió a niveles cercanos a US$94. El movimiento ocurre en medio de preocupaciones por la oferta energética y su impacto en la inflación global.

  • El crudo llegó a máximos desde 2022 antes de moderar su avance. FOTO: GETTY
    El crudo llegó a máximos desde 2022 antes de moderar su avance. FOTO: GETTY
Colprensa
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El precio del petróleo retrocedió hasta US$94 por barril después de una jornada marcada por fuerte volatilidad en los mercados energéticos, durante la cual el crudo llegó a superar brevemente la barrera de US$100, su nivel intradía más alto desde mediados de 2022.

Aunque el precio moderó parte de su avance hacia el cierre, la tensión en torno a la oferta global de energía y los riesgos geopolíticos siguieron impulsando la incertidumbre entre inversionistas.una mayor demanda por activos refugio.

Le puede interesar: Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina?

El petróleo llegó a superar los US$100 durante la jornada

El petróleo superó la barrera de US$100 por barril durante la jornada, mientras las bolsas retrocedieron ante el temor de un mayor impacto económico. El crudo de referencia Brent llegó a su nivel intradía más alto desde mediados de 2022 tras subir con fuerza durante la noche.

Aunque luego moderó parte del avance y volvió a ubicarse por debajo de US$100, mantuvo ganancias superiores a 5% en el día, impulsado por la preocupación sobre la oferta en Medio Oriente y las dificultades en el transporte marítimo.

El petróleo de referencia estadounidense cayó más de 20 % desde su máximo intradía por encima de los US$119. Recientemente, cotizó en torno a los US$94 por barril.

La tensión en el mercado energético llevó a que las economías avanzadas del Group of Seven discutieran una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

El anuncio se conoció después de una reunión extraordinaria convocada ante la reducción de producción en varios países del Golfo y los cuellos de botella logísticos que han limitado el flujo de crudo hacia los mercados internacionales.

Lea más: Así la guerra en Medio Oriente le cuadraría la caja a Ecopetrol con un barril a 100 dólares

Bolsas caen y crecen los temores sobre inflación global

En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial Average perdió cerca de 1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también cerraron en terreno negativo.

La presión había comenzado horas antes en Asia, donde el índice surcoreano KOSPI se desplomó alrededor de 6% y el japonés Nikkei 225 cayó cerca de 5%, reflejando la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó brevemente 4,2% antes de retroceder hacia 4,14%, en medio de una mayor demanda por activos considerados seguros. Al mismo tiempo, el dólar se fortaleció frente a otras monedas.

La preocupación de los inversionistas se centra en el efecto que un petróleo más caro puede tener sobre la inflación y el crecimiento global. Un repunte prolongado en los precios de la energía podría encarecer los costos de producción y consumo, justo cuando varias economías aún lidian con presiones inflacionarias persistentes.

En medio de ese escenario, el presidente Donald Trump defendió el aumento temporal de los precios del crudo. El mandatario señaló que pagar más por la energía en el corto plazo sería “un precio muy pequeño” si eso contribuye a neutralizar la amenaza nuclear de Irán, una declaración que añadió un componente político a un mercado ya tensionado por la incertidumbre geopolítica.

Conozca también: ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Temas recomendados

Economía
Sectores económicos
Hidrocarburos
Petróleo
Colombia
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida