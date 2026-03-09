Precio del petróleo retrocede a US$94 tras alcanzar máximos desde 2022: estas son las razones

El precio del petróleo retrocedió hasta US$94 por barril después de una jornada marcada por fuerte volatilidad en los mercados energéticos, durante la cual el crudo llegó a superar brevemente la barrera de US$100, su nivel intradía más alto desde mediados de 2022.
Aunque el precio moderó parte de su avance hacia el cierre, la tensión en torno a la oferta global de energía y los riesgos geopolíticos siguieron impulsando la incertidumbre entre inversionistas.una mayor demanda por activos refugio.
