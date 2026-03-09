Precio del petróleo retrocede a US$94 tras alcanzar máximos desde 2022: estas son las razones

El precio del petróleo retrocedió hasta US$94 por barril después de una jornada marcada por fuerte volatilidad en los mercados energéticos, durante la cual el crudo llegó a superar brevemente la barrera de US$100, su nivel intradía más alto desde mediados de 2022. Aunque el precio moderó parte de su avance hacia el cierre, la tensión en torno a la oferta global de energía y los riesgos geopolíticos siguieron impulsando la incertidumbre entre inversionistas.una mayor demanda por activos refugio. Le puede interesar: Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina?

El petróleo llegó a superar los US$100 durante la jornada

El petróleo superó la barrera de US$100 por barril durante la jornada, mientras las bolsas retrocedieron ante el temor de un mayor impacto económico. El crudo de referencia Brent llegó a su nivel intradía más alto desde mediados de 2022 tras subir con fuerza durante la noche. Aunque luego moderó parte del avance y volvió a ubicarse por debajo de US$100, mantuvo ganancias superiores a 5% en el día, impulsado por la preocupación sobre la oferta en Medio Oriente y las dificultades en el transporte marítimo. El petróleo de referencia estadounidense cayó más de 20 % desde su máximo intradía por encima de los US$119. Recientemente, cotizó en torno a los US$94 por barril. La tensión en el mercado energético llevó a que las economías avanzadas del Group of Seven discutieran una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo. El anuncio se conoció después de una reunión extraordinaria convocada ante la reducción de producción en varios países del Golfo y los cuellos de botella logísticos que han limitado el flujo de crudo hacia los mercados internacionales. Lea más: Así la guerra en Medio Oriente le cuadraría la caja a Ecopetrol con un barril a 100 dólares

Bolsas caen y crecen los temores sobre inflación global