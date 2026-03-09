¿El Congreso elegido aprobaría una constituyente?

x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7

Multimedia
