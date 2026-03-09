No fue Urabá: Pacto Histórico obtuvo 7 de cada 10 votos del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño

Una de las principales sorpresas de las elecciones a la Cámara de Representantes de este 8 de marzo en Antioquia fue el repunte del Pacto Histórico en el departamento.
A pesar de la marcada impopularidad del presidente Gustavo Petro en la región—que según encuestas como la de la firma Invamer se ubicaba en el 81% en junio de 2025, una de las más altas del país—, sumado a la escasa participación en la consulta realizada en octubre de 2025, la coalición de gobierno logró superar sus números de hace cuatro años. Además, aumentó su participación en la cámara baja, pasando de dos a tres parlamentarios.
Lea también: Las maquinarias de Trujillo y Bedoya llevaron a sus candidatos al Congreso
De acuerdo con los resultados del preconteo, con un 99,7% de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico logró sumar por lo menos 394.081 votos en Antioquia, equivalentes a un 17,21%.
El resultado los ubicó por encima de movimientos como Creemos, los partidos Liberal y Conservador y coaliciones como la liderada por Cambio Radical, Ahora Colombia y la liderada por la Alianza Verde.