No fue Urabá: Pacto Histórico obtuvo 7 de cada 10 votos del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño

Una de las principales sorpresas de las elecciones a la Cámara de Representantes de este 8 de marzo en Antioquia fue el repunte del Pacto Histórico en el departamento. A pesar de la marcada impopularidad del presidente Gustavo Petro en la región—que según encuestas como la de la firma Invamer se ubicaba en el 81% en junio de 2025, una de las más altas del país—, sumado a la escasa participación en la consulta realizada en octubre de 2025, la coalición de gobierno logró superar sus números de hace cuatro años. Además, aumentó su participación en la cámara baja, pasando de dos a tres parlamentarios. Lea también: Las maquinarias de Trujillo y Bedoya llevaron a sus candidatos al Congreso De acuerdo con los resultados del preconteo, con un 99,7% de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico logró sumar por lo menos 394.081 votos en Antioquia, equivalentes a un 17,21%. El resultado los ubicó por encima de movimientos como Creemos, los partidos Liberal y Conservador y coaliciones como la liderada por Cambio Radical, Ahora Colombia y la liderada por la Alianza Verde.

A vuelo de pájaro, el mapa de partidos ganadores por municipio mostró cómo esa colectividad dominó principalmente en zonas como el Urabá antioqueño, venciendo en Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, y también en zonas mineras, en municipios como Remedios y Caucasia. No obstante, tal vez la principal sorpresa de la jornada fue la gruesa votación obtenida en Medellín y su área metropolitana, una zona en la que, en elecciones anteriores, fue el bastión del voto castigo y la catapulta no solo del uribismo, sino de movimientos como el del alcalde Federico Gutiérrez para llegar a la Asamblea. Siga leyendo: Así quedó la Cámara por Antioquia: el 76% de los representantes paisas será debutante En el Aburrá, el Pacto no solamente dominó en Caldas (7.163), donde quedó de primero, sino que arrastró importantes votaciones en los municipios más densamente poblados de Antioquia. En Medellín, por ejemplo, el Pacto sacó 167.460 votos; en Bello, 32.161 votos; en Envigado, 14.153 votos; en Itagüí, 19.746 votos; y en Sabaneta, 6.367 votos.

Si se suman solamente estos seis municipios, el resultado muestra que el grupo político del presidente sacó un total de 247.050 votos solamente en los municipios más poblados del Valle de Aburrá, lo que equivale al 62% de los 394.081 votos obtenidos en los 125 municipios de Antioquia. Si se suman los cuatro municipios faltantes, La Estrella (5.421), Girardota (4.430), Copacabana (7.172) y Barbosa (3.224), el total aportado por el Aburrá equivale al 67,8%, dejando claro que dicha agrupación política está lejos de depender de los votos de Urabá y las zonas mineras. Lea además: Daniel Quintero “se quemó” dos veces en las consultas presidenciales: en Antioquia solo alcanza 40.000 votos Incluso en Rionegro, el núcleo urbano más poblado del Oriente antioqueño, el Pacto sacó 9.451 votos, ocupando allí también el segundo lugar. Si a Rionegro se suman los votos del Pacto en otros municipios como La Ceja, Marinilla, El Carmen de Viboral y Guarne (que suman 24.916) y a su vez los del Valle de Aburrá, el porcentaje sobre el total en Antioquia equivale al 73,9%. Esto quiere decir que 7 de cada 10 votos fueron obtenidos en la región metropolitana de Medellín y el Oriente cercano.

El balance de este 2026 no solo da cuenta de la votación de un partido de izquierda más alta en Antioquia, sino de que el Pacto Histórico en vez de retroceder, amplió sus bases. Si bien los votos alcanzan a ser poco más de la mitad de los obtenidos por el Centro Democrático, que fue por amplio margen el principal ganador en Antioquia, el balance es significativamente mayor a su desempeño obtenido hace cuatro años, cuando obtuvieron 224.586 votos.

