¿Dónde retirar dinero de Nequi tras separarse de Bancolombia?

Nequi será una entidad independiente a partir del 1 de septiembre de 2026. Esto significa que tendrá una separación operativa y jurídica de Bancolombia, una decisión estratégica impulsada por el notable crecimiento de la entidad en Colombia.
Cabe recordar que Nequi nació en 2016 como una apuesta digital del Grupo Cibest (conglomerado al que pertenece junto a Bancolombia) para ofrecer servicios financieros a través de una billetera digital dirigida a usuarios que utilizan el celular como su principal herramienta financiera.
En contexto: Nequi se independiza de Bancolombia desde septiembre: esto cambiará para los usuarios
Con el paso del tiempo, Nequi fue creciendo hasta convertirse en una de las plataformas digitales con mayor tráfico y número de usuarios en el país, además de competir con otras compañías del sector.
Este crecimiento permitió avanzar hacia un modelo de mayor autonomía, que empezará a hacerse efectivo en los próximos días bajo la figura de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. Además, la entidad contará con una hoja de ruta que contempla finalizar la separación legal y tecnológica dentro del holding.