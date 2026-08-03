¿Qué es la Renovación Católica Carismática, el movimiento detrás del retiro espiritual que hizo Abelardo de la Espriella?

A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella reunió por primera vez a los ministros y altos funcionarios que integrarán su gabinete en un retiro espiritual en el Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, en Puerto Colombia (Atlántico).
Las imágenes difundidas posteriormente por el propio presidente electo y por varios de sus futuros ministros mostraron a los asistentes orando con las manos extendidas, de rodillas y con la frente en el piso y participando en dinámicas de alabanza. Como parte de la actividad, cada integrante del gabinete recibió una Biblia y una libreta de apuntes con la imagen gráfica del movimiento político Defensores de la Patria. ¿El caristmarismo va a dar línea en la Casa de Nariño?
En sus redes sociales, De la Espriella aseguró que el retiro le permitió reafirmar una convicción que, según ha expresado en repetidas ocasiones desde su campaña presidencial, orientará su forma de gobernar: “Para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”. El acto ha sido motivo de críticas y escepticismo en redes sociales; lo que sí es cierto es que se está consolidando esa presencia constante del discurso de la fe como parte de la narrativa política de Abelardo.
Durante los meses previos a las elecciones, De la Espriella habló en varias ocasiones sobre su conversión religiosa, explicó que años atrás era ateo y sostuvo que ese proceso transformó su manera de entender el liderazgo público.
Puede leer: Impulsadora de empresas de tecnología y experta en innovación: así es el currículo de la nueva MinCiencias
Aunque la presencia de referencias religiosas en la política colombiana no es nueva, el retiro espiritual del gabinete representa uno de los actos públicos más visibles de esa relación en un gobierno entrante. Desde comienzos del siglo XXI, distintos presidentes han mantenido vínculos con sectores cristianos y católicos, aunque con estilos diferentes. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, por ejemplo, fue frecuente la cercanía con iglesias cristianas y comunidades católicas, mientras que en campañas posteriores el respaldo de organizaciones religiosas continuó siendo un factor de relevancia electoral.
En el caso de De la Espriella, la dimensión espiritual ha ocupado un lugar central tanto en su discurso como en la imagen pública de su movimiento Defensores de la Patria. Casi todos los presidentes de este siglo, con excepción de Gustavo Petro, pasaron por la poderosa Misión Carismática Internacional de Bogotá, pastoreada por César y Claudia Castellanos, una de las bitácoras de la política evangélica. El voto creyente ha sido fundamental para la derecha en Colombia, sin embargo, es la primera vez en estos veintiséis años que un mandatario se muestra directamente confesional, lo que preocupa a más de uno en un país laico.
Ahora bien, no se sabe si todo esto es una puesta en escena o una verdadera adoración católica, sobre todo por la figura del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien desde hace varios años ha manifestado públicamente su cercanía con comunidades católicas y espacios de evangelización. Además de participar en grupos de oración, Restrepo ha colaborado en iniciativas de formación para matrimonios y acompañamiento a parejas que atraviesan dificultades familiares, una labor pastoral que desarrollan diversas comunidades católicas en el país. Su presencia en estos espacios ha sido conocida antes de integrar la fórmula presidencial y forma parte de una práctica de fe que él mismo ha compartido en diferentes escenarios públicos.
Tras el retiro, Restrepo escribió en sus redes sociales que el propósito del encuentro fue “poner en manos de Dios la vida del presidente Abelardo de la Espriella” y pedir sabiduría para el nuevo gobierno. Restrepo también ha participado anteriormente en actividades pastorales y espacios de acompañamiento a matrimonios y parejas en crisis, además de integrar grupos de oración vinculados a comunidades católicas.
Y aunque Abelardo y Restrepo se han reconocido como católicos, en esta oleada creyente también está Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y designado ministro de Vivienda, quien es cristiano evangélico. Justo el día del retiro espiritual trinó: “Hemos sido invitados por el presidente (...) a empezar con pie derecho. El primer evento al que nos han convocado es a un retiro espiritual.
Entérese: CNE dio personería jurídica a Defensores de la Patria, el partido de Abelardo de la Espriella
Sólo quienes logran entender la trascendencia que tiene el mundo espiritual en el desarrollo de un gobierno saben lo importante que es encomendarle y entregarle a Dios las decisiones y el camino hacia donde se dirige Colombia. Empezamos con pie derecho, poniendo a Dios en el centro, la patria milagro es más que un eslogan, es una reflexión pura del país que se quiere; si queremos ver las grandes transformaciones, van más allá de nuestras capacidades y es la confianza de lo que Dios pueda hacer”.
Estas palabras ponen en duda desde dónde se va a gobernar: ¿pensando en principios bíblicos o pensando en los principios constitucionales? La designada ministra de las Culturas, Paola Holguín, subió a sus redes una imagen de la Biblia que recibieron en el retiro espiritual con una frase apócrifa atribuida a George Washington: “Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia”.
Lo que se mostró en el video de redes sociales es una práctica de catolicismo carismático, una corriente que usa las prácticas de los cristianos evangélicos, como largas jornadas de adoración y alabanza, ayuno y otras, que se escapan a la convencional eucaristía.