Costo de vida y desempleo, las principales preocupaciones del bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026

Con mejores proyecciones en sus ingresos familiares, aprovechando ofertas de descuento, reduciendo gastos discrecionales y mirando al crédito como un respaldo ante emergencias, los colombianos inician 2026 con señales de recuperación financiera. El balance es positivo, pero prudente: el costo de vida y el empleo siguen pesando en las decisiones del día a día. Así lo revela el más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Según la encuesta, el 40% de los colombianos reportó que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo esperado, tres puntos porcentuales por encima del mismo período de finales de 2024. Al mismo tiempo, el grupo que percibía una situación financiera peor se redujo del 30% al 25%, un dato que refuerza la idea de estabilización. Conozca más: Pagar con la tarjeta será más caro en febrero: tasa de usura sube al 25,23 %

Hay optimismo financiero en Colombia con ingresos al alza; pero inflación y empleo preocupan

El optimismo también ganó terreno. El 76% de los encuestados se mostró positivo frente a sus perspectivas financieras. Y el mismo porcentaje espera un crecimiento de sus ingresos en los próximos 12 meses, ambos indicadores dos puntos porcentuales por encima del año anterior. Sin embargo, el alivio no es total. La inflación, mencionada por el 67%, y el empleo, señalado por el 58%, continúan siendo las principales preocupaciones financieras de los hogares colombianos. En otras palabras, hay confianza en el ingreso futuro, pero cautela frente al entorno económico. Entérese: Inflación arrancaría 2026 al alza tras el fuerte ajuste de tasas del Banco de la República

Ajustes de gasto y ahorro en Colombia: menos recortes, más disciplina

En la práctica, los hogares han moderado los recortes más severos. Más de la mitad de los encuestados (52%) afirmó haber reducido gastos discrecionales como salir a comer, viajar o entretenimiento, una cifra menor al 60% registrado un año atrás. Esto sugiere que la presión sobre el consumo sigue, pero con menor intensidad. Además, el 33% indicó haber pagado su deuda más rápido y el 26% aumentó el ahorro destinado a emergencias, señales claras de mayor disciplina financiera. De cara al futuro, el 37% espera reducir gastos discrecionales, frente al 39% de hace un año, y el 38% anticipa recortar compras grandes, por debajo del 40% previo. La cautela persiste, pero es menos restrictiva.

El estudio muestra que el crédito sigue ocupando un lugar central en la estrategia financiera de los hogares. El 61% considera que el acceso al crédito es extremadamente o muy importante para cumplir sus objetivos financieros. Además, el 47% siente que tiene suficiente acceso al crédito, frente al 42% de un año atrás. En concreto, el 42% planea solicitar nuevos créditos o refinanciar. Entre quienes piensan endeudarse, los créditos personales continúan siendo el producto más común. No obstante, las intenciones de solicitar créditos de vivienda y créditos de vehículo crecieron año contra año en 6% y 2%, respectivamente, lo que refleja objetivos financieros de largo plazo. Un dato clave del arranque de 2026 es el propósito del endeudamiento: el 38% de los colombianos que planea tomar crédito lo hará principalmente para estar preparado ante gastos inesperados. En el caso de la refinanciación, el 43% señaló que su motivación principal es reducir tasas de interés.

