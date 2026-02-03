En vivo | Petro revela mensaje de Trump tras reunión: “Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El encuentro hace parte de la agenda bilateral entre ambos gobiernos. Uno de los temas que se abordaron fue el control del narcotráfico en la región, sobre todo con los grupos criminales en la frontera. Pero realmente, más allá de los temas discutidos, el encuentro tiene un ingrediente político inédito: nunca antes un presidente colombiano había tenido tantos desencuentros con el presidente norteamericano, pues nuestro país ha sido un aliado histórico en la región. El presidente Petro llegó a esta reunión después de un año de tensión con el magnate republicano, quien decidió descertificar parcialmente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y también incluir al mandatario colombiano y su círculo en la temida Lista Clinton. La reunión entre ambos mandatarios finalizó luego de dos horas de encuentro. El presidente Gustavo Petro salió en medio de una caravana que lo acompañó de regreso a la Embajada de Colombia en Washington. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, emitió unas breves declaraciones sobre el encuentro durante una rueda de prensa. Al ser consultada sobre esta reunión —que marca un precedente, luego de que en el pasado Donald Trump calificara de “lunático y demente” al presidente Gustavo Petro— y sobre si se cree que esta relación pueda mejorar, Leavitt afirmó que “por eso el presidente invitó al presidente Petro, le ofreció que viniera acá para que pudieran hablar unos minutos juntos, que viniera acá a Washington, el presidente Trump hizo eso”, y agregó que los detalles del encuentro se darán a conocer más adelante. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que “recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”. Agregó que es, justamente, la “fuerza de la mujer” lo que lo acompaña “para los momentos cruciales”. Hacia las 4:00 p.m. hora colombiana el presidente Petro dará una rueda de prensa desde la sede de la embajada de Colombia en Washington.

El mandatario colombiano partió en horas de la mañana desde la Embajada de Colombia en la capital estadounidense. En la reunión también participaron la canciller Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por parte del Gobierno de Estados Unidos, asistieron el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno.

El pronunciamiento de Gustavo Petro antes de salir al encuentro

Antes de salir de la Embajada de Colombia en Whashinton, el presidente Gustavo Petro, junto a su hija mayor, su nieta y la esposa de su hijo, aseguró que estaba “rodeado de mujeres, mi hija, mi nieta y mi nuera repartidos en el mundo porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría”. Además, dijo que esto se debía “a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad”. “No es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes algunos vieron y recogieron”, afirmó, y agregó “35% del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por su nexo con el narcoterrorismo”, sostuvo.

Este encuentro marca un parteaguas en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Foto: EL COLOMBIANO

Además, el mandatario colombiano cuestionó a ciertos sectores políticos y aseguró que su proyecto busca una transformación del país. “Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz, es una Colombia que prime la belleza y no la codicia”. En la antesala a su encutro con Trump, a través de un mensaje en su cuenta de X, Gustavo Petro también señaló que iniciaba hoy su agenda “en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”. Y senaló que lo acompaña su familia “con su amor antes de ingresar a mi reunión con el Presidente Trump”. En contexto: Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia.

El apretón de manos

La imagen tan esperada por fin ocurrió. El presidente Gustavo Petro se encontró cara a cara con su homólogo Trump, en la Casa Blanca. Ambos compartieron un apretón de manos al momento del encuentro. Los mandatarios se reunieron en una sesión en la Oficina Oval, la cual fue a puertas cerradas, sin acceso para la prensa. Está previsto que el presidente Gustavo Petro entregue declaraciones sobre esta reunión en una rueda de prensa a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia) de este martes.

Ambas comitivas y la sorpresa: Bernie Moreno

Así se encuentra el despacho Oval con ambas comitivas. Foto: Presidencia.

Justamente la asistencia de este último ha llamado la atención en este encuentro. Bernie Moreno, de origen colombiano, resulta relevante por dos factores: el jueves pasado sostuvo un encuentro con el embajador Roy Barreras, quien le transmitió una valoración favorable del presidente Gustavo Petro, y además es considerado uno de los congresistas con mayor cercanía al círculo político del presidente Donald Trump. Fue desde la oficina del senador Moreno de donde habría salido la imagen falsa en la que se mostraba a Petro vistiendo un uniforme naranja de preso. Cabe recordar que el presidente Petro ha sido crítico en reiteradas ocasiones con la familia Moreno, reconocida en el sector de la construcción en Colombia, así como con Luis Alberto Moreno, hermano del senador.

Petro arribó sobre la 1:30 p. m. a la residencia de la Embajada de Colombia en Washington, D.C., en donde fue recibido por los trabajadores del sitio, entre los que se encontraba Andrés Camilo Hernández, excónsul del país en México, y la directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antiguo Twitter) publicó dos fotografías de la reunión, en la que se ve a los mandatarios conversando acompañados por sus comitivas y los intérpretes para la traducción.

En declaraciones a medios, la portavoz de la sede presidencial, Karoline Leavitt, contó que “hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva y estaba esperando ansiosamente sentarse con el presidente Petro para tener una buena conversación” y que el republicano comentará en las próximas horas detalles del encuentro en el Salón Oval.

A las 02:10 de la tarde, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X la foto que se tomó estrechándose la mano con Donald Trump y el mensaje que este último escribió: “Gustavo: Un gran honor. Amo a Colombia. Donald Trump”.

Sobre las 3 de la tarde, el presidente publicó dos fotos de un libro escrito por su homólogo llamado “Trump, el arte del trato” y con lo que sería un autógrafo que le hizo. “You are great (Eres genial)” y la firma del mandatario gringo. “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés” trinó Petro.