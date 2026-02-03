En vivo | Petro revela mensaje de Trump tras reunión: “Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El encuentro hace parte de la agenda bilateral entre ambos gobiernos. Uno de los temas que se abordaron fue el control del narcotráfico en la región, sobre todo con los grupos criminales en la frontera.
Pero realmente, más allá de los temas discutidos, el encuentro tiene un ingrediente político inédito: nunca antes un presidente colombiano había tenido tantos desencuentros con el presidente norteamericano, pues nuestro país ha sido un aliado histórico en la región.
El presidente Petro llegó a esta reunión después de un año de tensión con el magnate republicano, quien decidió descertificar parcialmente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y también incluir al mandatario colombiano y su círculo en la temida Lista Clinton.
La reunión entre ambos mandatarios finalizó luego de dos horas de encuentro. El presidente Gustavo Petro salió en medio de una caravana que lo acompañó de regreso a la Embajada de Colombia en Washington.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, emitió unas breves declaraciones sobre el encuentro durante una rueda de prensa.
Al ser consultada sobre esta reunión —que marca un precedente, luego de que en el pasado Donald Trump calificara de “lunático y demente” al presidente Gustavo Petro— y sobre si se cree que esta relación pueda mejorar, Leavitt afirmó que “por eso el presidente invitó al presidente Petro, le ofreció que viniera acá para que pudieran hablar unos minutos juntos, que viniera acá a Washington, el presidente Trump hizo eso”, y agregó que los detalles del encuentro se darán a conocer más adelante.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que “recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”.
Agregó que es, justamente, la “fuerza de la mujer” lo que lo acompaña “para los momentos cruciales”.
Hacia las 4:00 p.m. hora colombiana el presidente Petro dará una rueda de prensa desde la sede de la embajada de Colombia en Washington.