Video | Avión que cubría ruta San Andrés - Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó posible tragedia

Un vuelo de la aerolínea Satena se disponía a aterrizar en el aeropuerto El Embrujo de Providencia, sin embargo, por cuestiones climáticas, no pudo hacerlo. Una maniobra del piloto evitó una tragedia.

El hecho quedó registrado en videos grabados por testigos y se viralizó a través de las redes sociales muestra cómo un avión que se aproximaba a la pista de aterrizaje se alcanza a balancear fuertemente en el aire.

Tras la intensidad del viento que sacudió la aeronave, esta no pudo completar el aterrizaje. De hecho, una maniobra del piloto evitó una colisión con la pista y continuar en el aire de una manera segura.