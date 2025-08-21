Radiografía del crédito: colombianos piden más préstamos y bancos relajan los requisitos

La última versión del Reporte de la situación del crédito en Colombia, publicada por el Banco de la República, reveló que “durante el segundo trimestre de 2025, el indicador de percepción de demanda de crédito para todas las modalidades se mantuvo en terreno positivo por segundo trimestre consecutivo”.
El documento precisa que, aunque las carteras de vivienda y comercial mostraron una leve disminución, el consumo repuntó.
En cuanto a las entidades, los bancos reportaron balances positivos en todas las modalidades, mientras que las compañías de financiamiento (CFC) tuvieron cifras negativas en vivienda y las cooperativas se mantuvieron estables, salvo en vivienda, que sigue en rojo.
