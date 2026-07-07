Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Colombia tiene el segundo mayor costo de vida entre los países miembros de la Ocde

La inflación anual del bloque pasó de 4,4% a 4,6%, mientras que precios de la energía aumentaron 15,8%, frente a 13,2% en abril. EL IPC de alimentos siguió moderándose hasta 3,6%.

  • Colombia continúa muy por encima del promedio de inflación de la Ocde, que en mayo se ubicó en 4,6%. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Colombia continúa muy por encima del promedio de inflación de la Ocde, que en mayo se ubicó en 4,6%. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Diario La República
hace 53 minutos
bookmark

El dato de inflación de junio que publicará este martes el Dane llega en un momento en el que Colombia sigue destacándose por tener uno de los mayores costos de vida entre las economías desarrolladas y emergentes que integran la Ocde. Según el más reciente informe del organismo, con corte a mayo, el país registró una inflación anual de 5,8%, la segunda más alta de los 38 miembros, solo superada por Turquía, cuya variación de precios alcanzó 32,6%.

Las cifras muestran que Colombia continúa muy por encima del promedio de la Ocde, que en mayo se ubicó en 4,6%, y también supera a economías como Chile, México, España, Alemania, Francia y Japón.

Le puede interesar: Antioquia consolidó su liderazgo económico en 2025: su PIB creció 3% y aportó el 15% de la economía colombiana

¿En qué umbral está Colombia?

De hecho, junto con Lituania (5,5%), Grecia (5,2%) e Islandia (5,1%), Colombia integra el reducido grupo de países cuya inflación supera el umbral de 5%.

El panorama cobra mayor relevancia porque el mercado espera que la inflación colombiana vuelva a acelerar en junio. De acuerdo con la encuesta de expectativas de Citi, el consenso de analistas proyecta que el indicador alcance 6,08%, lo que significaría volver a superar la barrera de 6% por primera vez desde agosto de 2024, cuando el costo de vida llegó a 6,12%. Las estimaciones van desde 5,93% hasta 6,16%, reflejando que el mercado anticipa nuevas presiones sobre los precios.

Los factores

Entre los factores que explicarían ese comportamiento aparecen el mayor dinamismo del consumo interno, las presiones en vivienda, arriendos, servicios públicos, restaurantes y hoteles, así como el efecto de la indexación derivada del aumento del salario mínimo.

Algunas entidades también advierten riesgos asociados a un eventual fenómeno de El Niño, que podría encarecer alimentos y energía durante los próximos meses.

El propio Banco de la República ya reaccionó a ese escenario. En su última reunión incrementó la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, hasta 12%, argumentando que las expectativas de inflación siguen alejadas de la meta de entre 2% y 4%.

Conozca también: Colombia trabaja más que nadie en la OCDE, pero produce menos riqueza por hora

El equipo técnico del Emisor prevé que la inflación cierre 2026 alrededor de 6,5%, descienda a 4% en 2027 y solo retorne al rango objetivo hacia finales de 2028.

A nivel internacional, la Ocde explicó que el aumento de la inflación en mayo estuvo impulsado por el encarecimiento de la energía. La inflación anual del bloque pasó de 4,4% a 4,6%, mientras que los precios de la energía aumentaron 15,8%, frente a 13,2% registrado en abril.

En contraste, la inflación de alimentos siguió moderándose hasta 3,6%, aunque la inflación subyacente volvió a aumentar y llegó a 3,8%.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Economía
Inflación
Ocde
Costo de vida
Gasto hogares
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos