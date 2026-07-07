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Gobierno creó planta de 1.686 trabajadores para hospital que aún no está funcionando

Un decreto del Ministerio de Salud estableció la creación de esos puestos a un mes del cambio de Gobierno. Otras 39 personas estaban contratadas desde antes.

  • El Hospital Universitario San Juan de Dios en Bogotá está en obras actualmente. FOTO COLPRENSA
    El Hospital Universitario San Juan de Dios en Bogotá está en obras actualmente. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Por medio del Decreto 0685 de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro —por medio del Ministerio de Salud— creó una planta de trabajadores para el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. Serán 1.686 los trabajadores que harán parte del centro médico: el problema es que, al sol de hoy, no está funcionando y las obras para su reconstrucción aún están en marcha.

Según reveló el periodista Melquisedec Torres, se trata de una planta de personal que podría tener un valor de al menos $200.000 millones anuales y el ministerio podría empezar a nombrar a esas personas desde la entrada en vigencia de ese decreto.

Vale recordar que el Gobierno Nacional, junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, anunciaron a principios de 2026 que habían logrado un acuerdo para intervenir el histórico centro médico.

Sin embargo, a pesar de que las obras para la intervención del San Juan de Dios recién están en ejecución y de que, por ende, no haya atención a pacientes, el MinSalud ha estado contratando personal para su funcionamiento con altos salarios y hasta ha firmado millonarios contratos con ese fin.

El senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) denunció a mediados de junio pasado que la nueva institución creada por decreto —denominada Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil— comenzó a operar con planta de personal propia desde enero de 2025.

En ese sentido, Forero afirmó que, entre 2025 y enero de 2026, antes de la entrada en vigor de las restricciones asociadas a la Ley de Garantías, fueron incorporados 39 funcionarios a la nueva entidad y que dichas vinculaciones representarían el grueso del costo mensual denunciado.

El congresista sostuvo que la nómina de la entidad asciende actualmente a cerca de $343 millones mensuales. A su juicio, el gasto resulta difícil de justificar debido a que el hospital aún no presta servicios de atención al público y a que las obras del centro médico aún no terminan.

En desarrollo...

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