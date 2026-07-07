Gobierno creó planta de 1.686 trabajadores para hospital que aún no está funcionando

Por medio del Decreto 0685 de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro —por medio del Ministerio de Salud— creó una planta de trabajadores para el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. Serán 1.686 los trabajadores que harán parte del centro médico: el problema es que, al sol de hoy, no está funcionando y las obras para su reconstrucción aún están en marcha.

Según reveló el periodista Melquisedec Torres, se trata de una planta de personal que podría tener un valor de al menos $200.000 millones anuales y el ministerio podría empezar a nombrar a esas personas desde la entrada en vigencia de ese decreto.

Vale recordar que el Gobierno Nacional, junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, anunciaron a principios de 2026 que habían logrado un acuerdo para intervenir el histórico centro médico.

Sin embargo, a pesar de que las obras para la intervención del San Juan de Dios recién están en ejecución y de que, por ende, no haya atención a pacientes, el MinSalud ha estado contratando personal para su funcionamiento con altos salarios y hasta ha firmado millonarios contratos con ese fin.