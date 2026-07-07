‘El Mayo’ Zambada aceptó la cadena perpetua en Estados Unidos

El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa en la década de 1980 junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, aceptó recibir una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Su defensa envió una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en la que informó que el procesado se declaró culpable de todos los cargos y aceptó cumplir la condena, pero solicitó que fuera en una prisión con atención médica especializada y no en una cárcel de máxima seguridad.

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La petición se basa en que Zambada tiene 76 años y padece problemas de salud asociados con su avanzada edad. Por ello, su defensa pidió al juez recomendar que cumpla la sentencia en un centro penitenciario federal especializado, en lugar de una prisión de máxima seguridad.

Si bien esta es la petición de ‘El Mayo’ Zambada tras aceptar su responsabilidad por delitos de conspiración para traficar drogas, lavado de dinero e importación y distribución de narcóticos, será el juez Brian M. Cogan quien decida si la acoge al momento de dictar la sentencia, programada para el 20 de julio de 2026.

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Zambada fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”. Desde entonces alegó que había sido secuestrado en México y entregado a Estados Unidos en contra de su voluntad.

Encarcelado desde entonces, Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de varios cargos relacionados con sus responsabilidades al frente de la organización criminal. A cambio de este reconocimiento de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte en su contra.

Tras su detención en territorio estadounidense, los enfrentamientos se multiplicaron en México entre las facciones del cártel que respondían a los hermanos Guzmán y las de Zambada, y dejaron cientos de muertos y desaparecidos.

El cártel de Sinaloa es uno de seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Con información de AFP*

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