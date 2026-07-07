De la Espriella suspende empalme con el gobierno Petro y anuncia otras medidas

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que le dio instrucciones al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno saliente. “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, afirmó De la Espriella.

El presidente electo sostuvo que su decisión responde a la necesidad de proteger los intereses de la Nación. “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, señaló. Entérese: “Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella Estas declaraciones se dan en medio de la tensión política generada por los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la elección de Abelardo de la Espriella y ha insistido en que acudirá a acciones judiciales para controvertir los resultados. Es más, ha dicho que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

De la Espriella adelantó que ampliará los detalles de la decisión más adelante. Dijo que se dirigirá a la Nación a través de sus redes sociales durante la mañana para explicar las razones detrás de la suspensión y las medidas que adoptará de inmediato. Amplíe la noticia: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”: entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo Además, este anuncio se produce después de que el mandatario electo viniera denunciando en los últimos días presuntas irregularidades detectadas por el Comité de Empalme Anticorrupción, liderado por Restrepo, y de calificar en reiteradas ocasiones a la administración de Gustavo Petro como “el gobierno más corrupto de toda nuestra historia”.

Por otro lado, desde el gobierno saliente de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y líder del proceso de empalme con la administración entrante, Germán Ávila, aseguró en entrevista con Blu Radio que harán “una declaración que ya teníamos programada para todo el país desde la Mesa de Empalme, y allí se conocerá en detalle la posición del Gobierno”. “Lo que sí es absolutamente claro es que nunca antes habíamos tenido un nivel de agresión, ofensas, irrespeto y calumnias como el que han mostrado algunos miembros de la Mesa de Empalme del gobierno entrante”, señaló también. Lea también: Gobierno Petro reacciona a suspensión del empalme con De la Espriella y responsabiliza a Carlos Alonso Lucio de la ruptura Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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