Gobierno Petro reacciona a suspensión del empalme con De la Espriella y responsabiliza a Carlos Alonso Lucio de la ruptura

A un mes del cambio de mando en Colombia, el empalme entre el saliente Gobierno de Gustavo Petro y el entrante de De la Espriella quedó en vilo. Luego de que el presidente electo lo suspendiera, el coordinador de ese proceso, el ministro Germán Ávila, reaccionó a la decisión y dijo que la ruptura es responsabilidad del dirigente Carlos Alonso Lucio.

Este último dijo en una entrevista con Cambio que “Gustavo Petro debe ser juzgado” y que “estoy de acuerdo, porque el cambio de época tiene que ponerle un límite a la impunidad”.

Al respecto, aseguró que en esa entrevista Lucio “formuló graves señalamientos contra el señor presidente de la República y de su equipo de gobierno y además se sigue presentando públicamente este proceso como un supuesto empalme anticorrupción”. Ante esto, reclamó que “una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente”.

Ávila también mencionó que “el empalme no es una investigación penal” ni un juicio o plataforma política, sino “un deber del Estado cuyo propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”.

El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno Petro radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio “con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre” de Petro y de su equipo de gobierno.

“El Comité Nacional de Empalme ha extendido una invitación formar al señor Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, para que —si así lo considera pertinente— disponga la participación de los procuradores delegados o de los funcionarios que estime competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme”, mencionó.

Por otro lado, mencionó que el Gobierno saliente no tiene “absolutamente nada que ocultar” y que es un “de puertas abiertas”. Así las cosas, consideró que “la transparencia se demuestra abriendo las puertas de las instituciones, entregando la información pública que corresponde y permitiendo que los organismos de control ejerzan sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley”, en referencia al acompañamiento de los entes de control.

“Este Comité considera que hoy no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar desarrollando las sesiones conjuntas de empalme mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa que desnaturaliza el verdadero propósito de este proceso”, añadió en la alocución.

Así las cosas, el coordinador anunció oficialmente que el Comité Nacional de Empalme “suspende su participación en las sesiones conjuntas (...) hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico serio”.