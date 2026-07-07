El periodismo colombiano está de luto por la muerte de Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla, periodista con 36 años de trayectoria

El periodista Jhon Jairo Pinilla, conocido en el gremio como ‘JJ’ Pinilla, falleció el lunes 6 de julio en Bogotá a los 63 años. La noticia fue confirmada durante la emisión nocturna de Noticias Caracol, medio en el que trabajó durante los últimos 16 años de su carrera y del que se jubiló en 2024.
Su fallecimiento generó mensajes de condolencia y reconocimiento por parte de colegas, excompañeros y otros integrantes del periodismo colombiano, quienes destacaron su trayectoria de 36 años en el cubrimiento de temas económicos y judiciales.