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El periodismo colombiano está de luto por la muerte de Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla, periodista con 36 años de trayectoria

El periodista Jhon Jairo Pinilla, conocido en el gremio como ‘JJ’ Pinilla, falleció en Bogotá a los 63 años. Desarrolló una trayectoria de 36 años en medios de comunicación y durante los últimos 16 integró el equipo de Noticias Caracol.

  • El periodista Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla falleció en Bogotá a los 63 años, informó Noticias Caracol. FOTO: Noticias Caracol
    El periodista Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla falleció en Bogotá a los 63 años, informó Noticias Caracol. FOTO: Noticias Caracol
  • Desarrolló una trayectoria de 36 años en medios de comunicación especializados en economía y justicia. FOTO: Noticias Caracol
    Desarrolló una trayectoria de 36 años en medios de comunicación especializados en economía y justicia. FOTO: Noticias Caracol
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El periodista Jhon Jairo Pinilla, conocido en el gremio como ‘JJ’ Pinilla, falleció el lunes 6 de julio en Bogotá a los 63 años. La noticia fue confirmada durante la emisión nocturna de Noticias Caracol, medio en el que trabajó durante los últimos 16 años de su carrera y del que se jubiló en 2024.

Su fallecimiento generó mensajes de condolencia y reconocimiento por parte de colegas, excompañeros y otros integrantes del periodismo colombiano, quienes destacaron su trayectoria de 36 años en el cubrimiento de temas económicos y judiciales.

Nacido en Manizales, Pinilla estudió periodismo en la Institución Universitaria Uninpahu. Desde el inicio de su vida profesional orientó su trabajo hacia las fuentes económica, legal y judicial, especialidades que marcaron el desarrollo de su carrera en distintos medios de comunicación del país.

A lo largo de más de tres décadas ejerció el periodismo en El Tiempo, el Noticiero 24 Horas, el Noticiero Nacional, RCN Radio y, posteriormente, en Noticias Caracol, donde permaneció durante 16 años hasta su retiro. En octubre de 2024, el informativo le dedicó un homenaje con motivo de su jubilación, el cual fue retransmitido tras conocerse su fallecimiento.

Desarrolló una trayectoria de 36 años en medios de comunicación especializados en economía y justicia. FOTO: Noticias Caracol
Desarrolló una trayectoria de 36 años en medios de comunicación especializados en economía y justicia. FOTO: Noticias Caracol

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Trayectoria y legado en el periodismo

Además de su trabajo en los medios, Pinilla fue reconocido por colegas y periodistas que compartieron con él en las salas de redacción, quienes resaltaron su papel en la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Nicolás Rojas, periodista y presentador, recordó en Noticias Caracol su aporte a quienes iniciaban en la profesión: “Cuando entramos, nos enseñó cómo es el ejercicio del día a día del periodista, pero sobre todo tener rigurosidad y saber cómo narrar las historias”.

Por su parte, la periodista Catalina Vargas afirmó que JJ “es como la Biblia jurídica, él es esa persona que siempre marcó una línea editorial para esos reporteros y esos periodistas que apenas iniciábamos en ese campo del periodismo judicial”.

Juan David Laverde también destacó su forma de ejercer el oficio al señalar: “Siempre, digamos, con la frase justa, con el tono adecuado, un gran periodista y una estupenda persona”.

La presentadora Daniela Pachón recordó que JJ fue “un gran referente y por eso lo consultaba en muchas ocasiones para que me orientara cuando tenía algún informe especial donde sabía que él podría aportarme de alguna manera”.

A su vez, el periodista Juan Carlos Mateus lo describió como “todo un mar de conocimiento con mucho de profundidad en el tema, por ejemplo judicial, para estas nuevas generaciones, todo un maestro”.

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