Estadios movieron US$99 millones en conciertos y eventos durante 2025 en Colombia

Durante años, la conversación sobre estadios en Colombia giró alrededor del fútbol. Hoy, los números cuentan otra historia, la del negocio de la industria musical y del entretenimiento. La revista Pollstar, la más respetada del mundo en la industria de la música en vivo, reveló su top 25 de los recintos más importantes y rentables de Suramérica entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, y Colombia aparece como protagonista absoluto. El balance es contundente: los principales estadios del país vendieron más de 1 millón de entradas y recaudaron cerca de 100 millones de dólares solo en eventos musicales durante 2025. Una cifra que no solo habla de artistas, sino de ciudades que aprendieron a convertir el entretenimiento en motor económico, como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Lea más: El debate que crece en Colombia: ¿los estadios ya no son para jugar fútbol?

Los estadios colombianos que mandan la parada en Suramérica

Colombia logró ubicar cinco recintos en el top 25 regional, varios de ellos en posiciones de destacada: -Top 2: Estadio El Campín (Bogotá): 329.000 entradas vendidas y más de 35 millones de dólares en recaudación. Operado por Sencia Bogotá, se consolida como el segundo estadio más rentable de Suramérica. -Top 5 Vive Claro (Bogotá), con sus primeros seis meses de operación: 290.000 entradas vendidas y más de 23 millones de dólares. Operado por Ocesa Colombia, su debut fue, literalmente, a estadio lleno. -Top 6 Estadio Atanasio Girardot (Medellín): 267.000 entradas y más de 21 millones de dólares. Operado por la Alcaldía de Medellín, confirma el músculo musical de la capital antioqueña. -Top 14 Estadio Metropolitano (Barranquilla): 97.000 entradas y más de 11 millones de dólares, bajo operación de la Alcaldía de Barranquilla. -Top 18 Estadio Pascual Guerrero (Cali): 105.000 entradas vendidas y más de 9 millones de dólares, operado por la Alcaldía de Cali. Entérese: Alcaldía de Medellín renovará por completo el Estadio Atanasio Girardot

El ranking regional: Brasil lidera, Colombia va de segunda

El listado completo deja claro que Brasil y Colombia dominan el negocio de los conciertos de estadio en Suramérica. El líder absoluto es el Allianz Parque de São Paulo, con 988.028 boletos vendidos y una recaudación de 61,9 millones de dólares, casi el doble de su competidor más cercano. Así quedó el top 5: 1. Allianz Parque (São Paulo): US$61,9 millones 2. Estadio El Campín (Bogotá): US$35,4 millones 3. Estadio Nacional (Santiago de Chile): US$29,5 millones 4. MorumbIS (São Paulo): US$26,6 millones 5. Vive Claro (Bogotá): US$23,7 millones Buenos Aires destaca como la ciudad con más sedes distintas en el ranking, mientras Santiago de Chile mantiene presencia sólida con el Parque Bicentenario. Siga leyendo: Corficolombiana compra el 51% de Sencia, concesionaria del proyecto de renovación del Estadio El Campín

Promotores de conciertos: Colombia también manda en el negocio

Pollstar no solo miró estadios. También publicó el top de los promotores más importantes de Suramérica en 2025, y aquí Colombia vuelve a brillar: -Top 2 Páramo Presenta: Más de 1,7 millones de entradas vendidas y 146 millones de dólares recaudados. -Top 3 Ocesa Colombia: Más de 1,5 millones de entradas y 136 millones de dólares. -Top 11 Breakfast Live Co: Más de 500.000 entradas y 34 millones de dólares. -Top 26 Vibras (Diomar García Eventos): Más de 50.000 entradas y 3 millones de dólares. Promotoras regionales como CMN, Move Concerts, Fenix Entertainment o Bizarro reportaron sus cifras como conglomerados sudamericanos, por lo que su impacto específico en Colombia no se puede desagregar con precisión. En contexto: Medellín tendrá el estadio más grande del país: así será el nuevo Atanasio Girardot, con capacidad para 60.000 espectadores

Los artistas que movieron las multitudes en 2025

En el top de giras más exitosas de Suramérica, Colombia estuvo presente en 10 de las 15 más taquilleras del año. La reina indiscutible fue Shakira, con 577.000 entradas vendidas y más de 68 millones de dólares en recaudación. Muy cerca quedó System of a Down, con 479.000 boletas y más de 51 millones de dólares. Un dato clave del reporte es que 10 de esas 15 giras tuvieron paradas confirmadas en Colombia, lo que explica por qué los estadios fueron el centro del negocio de la industria musical y del entretenimiento.

Shakira ya tiene la gira latina más taquillera de una mujer en la historia.

De templos del fútbol a motores urbanos de economía