x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Petro y su obsesión por querer ser un personaje “histórico”, ahora en cine

El mandatario, quien aparece como extra, dice que no es un “capricho” suyo, sino una solicitud de la Armada Nacional. ¿Realmente es así?

  • El presidente Gustavo Petro posa con trajes de la época de la independencia junto al cuestionado actor Cuba Gooding Jr. y el actor colombiano Luis Alfredo “Lucho” Velasco. Foto: Caracol Radio.
    El presidente Gustavo Petro posa con trajes de la época de la independencia junto al cuestionado actor Cuba Gooding Jr. y el actor colombiano Luis Alfredo “Lucho” Velasco. Foto: Caracol Radio.
  • Cuba Gooding Jr., señalado por varias mujeres por agresiones sexuales, será el protagonista de la película. Foto: Redes/Cortesía.
    Cuba Gooding Jr., señalado por varias mujeres por agresiones sexuales, será el protagonista de la película. Foto: Redes/Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El mandatario dice que no es un “capricho” suyo aparece como extra sino una solicitud de la Armada Nacional. ¿Realmente es así?

El Gobierno hace parte de los financiadores de una película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, para cuyo rodaje llegaron actores reconocidos al país. Entre ellos el ganador del Oscar –y acusado por diferentes mujeres por agresiones sexuales- Cuba Gooding JR.

El proyecto cinematográfico, filmado en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, busca recrear la vida del héroe naval de la independencia, figura clave en la batalla del Lago de Maracaibo.

El Ejecutivo aportó una buena parte del presupuesto de la producción, todo por orden del presidente Gustavo Petro, que se coló para aparecer en la película. El mandatario respondió que no solicitó participar y que solo aparece “unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jamaiquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.

De hecho, algunas fuentes dijeron a este periódico que la orden de hacer el filme provino del jefe de Estado, quien estaba interesado en esa figura histórica. Los argumentos que figuran en el objeto del contrato son más una formalidad en el papel.

En este se habla de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para la preproducción, producción y postproducción de una obra cinematográfica de alto valor histórico y técnico sobre la vida del Gran Almirante José Padilla López, orientada al rescate de la memoria histórica, el fortalecimiento de la identidad nacional y la proyección de la imagen institucional de la Armada Nacional a nivel nacional e internacional”.

La filmación está, en parte, a cargo del Sistema de Medios Públicos (RTVC) y también cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Según conoció EL COLOMBIANO, el presupuesto total de la película es de $15.891 millones, de los que RTVC desembolsará $8.104 millones, poco más de la mitad. El Sistema de Medios Públicos pondrá lo equivalente al 51% del valor del contrato, dividido en cuatro pagos.

El resto, correspondiente a $7.786 millones, será para el coproductor Valencia Producciones FX S.A.S. Los estudios previos hablan de una producción “de alto valor narrativo y estético dentro de la televisión abierta”. En el contrato se detalla que la película duraría unos 100 minutos, un poco más de hora y media, y sería filmada en formato 4K Ultra HD.

¿Qué papel tiene la Armada Nacional en la película en la que aparece Petro?

En una serie de argumentos que giran alrededor de la imagen institucional, la Armada Nacional de Colombia justifica el contrato porque incluye “acciones pertinentes para contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural y natural de la nación”, o “difundir los valores y símbolos patrios”. Así mismo dice que “contar con producciones audiovisuales de alcance internacional” es importante “como un mecanismo de acercamiento hacia la población, buscando rescatar y preservar la memoria histórica del Gran Almirante José Padilla López”.

Para el rodaje se utilizarían, según los documentos de Estudios Previos de la Armada, medios navales como buques y unidades menores para escenas de rodaje “condicionados a disponibilidad operativa”, apoyo en transporte marítimo y terrestre, combustible y lubricantes, instalaciones militares para filmación y alojamiento, personal institucional para acompañamiento técnico, histórico y de seguridad y canales institucionales para la difusión.

Lea también: Multimillonaria inversión del Gobierno para hacer película sobre el almirante José Padilla con Cuba Gooding Jr. en Colombia

Las críticas por el gasto público ¿un “capricho” de Petro?

Las voces críticas han llegado desde ciudadanos y analistas que consideran inoportuno el gasto público en un proyecto cinematográfico en medio de otras necesidades del país. Más aún en una época de emergencia económica.

La actriz Nórida Rodríguez, quien fue gerente de RTVC durante este Gobierno, señaló en redes sociales que “más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil.

A su vez, Rodríguez señaló que el “dinero que se destine a la cultura es bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”. Ante esto, la actriz Margarita Rosa de Francisco, que ha sido firme defensora del gobierno Petro, le respondió a la exgerente de RTVC: “De acuerdo contigo”.

Rodríguez también aseguró que los dos millones de dólares a los que corresponde el aporte estatal corresponden a “una película de bajo presupuesto y muy promedio, comparada con otras producciones importantes en la TV pública como Ema Reyes”, pero reiteró su indignación con el protagonismo de Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr., señalado por varias mujeres por agresiones sexuales, será el protagonista de la película. Foto: Redes/Cortesía.
Cuba Gooding Jr., señalado por varias mujeres por agresiones sexuales, será el protagonista de la película. Foto: Redes/Cortesía.

Como voz crítica se sumó el exministro Alejandro Gaviria, que calificó la producción como “una farsa dentro de una farsa dentro de una farsa” y agregó que “uno no puede gastarse miles de millones del presupuesto en caprichos personales. La democracia es una búsqueda permanente de legitimidad”.

Las veces que Petro se ha comparado con figuras históricas

No es la primera vez que Petro se compara o busca hacer parte de la historia de personajes literarios o notables. Por ejemplo, en una visita a España en 2023, el presidente dijo que se había convertido “en un Quijote (...) los jinetes de Bolívar eran grandes jinetes que buscaban libertad. Nosotros realmente caminábamos: arriba, abajo en las altas montañas tratando también de encontrar la justicia, de encontrar el amor, de cambiar el mundo”.

Tampoco ha sido un secreto su obsesión con el linaje de los Aurelianos de Cien Años de Soledad, de los que se ha autodenominado “el último”, y se ha comparado en características como la desolación y el desamor.

En un homenaje a Jorge Eliécer Gaitán aseguró que se trataba de una figura que “nos estimula y nos permite pensar el gobierno actual”, en un discurso de homenaje en el que se dedicó a hacer paralelos entre su gobierno y el liderazgo del líder político asesinado.

Y ha dicho que le han querido hacer un golpe de Estado como el que le hicieron a Salvador Allende en Chile, en 1973: “El uribismo quiere imitar la forma en que hubo un golpe de Estado contra Allende”. En 2024 trinó, respondiendo a la cuestión de si seguía los pasos del exmandatario chileno, que sí y no. Que esperaba no seguir “su final”.

No solo se ha comparado con él, sino que ha utilizado figuras para decirse su hijo: “Los hijos e hijas de Salvador Allende volvemos a triunfar gracias a los pueblos y no bajamos la bandera de la Justicia Social”, dijo a través de su cuenta de X durante una visita a Chile.

Lea también: Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales”

Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, se comparó con Luis Carlos Galán, dijo que “si algún líder político ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo”, a pesar de las diferentes políticas con las que su gobierno no ha sido contundente con el crimen, incluida la de la “paz total”.

Finalmente, ha retomado ideas de Bolívar, uno de sus mayores referentes: la primera orden que dio como presidente fue que le llevaran su espada, que tiene exhibida a la entrada de la Casa de Nariño. A esta pieza la desenvainó en el discurso incendiario en el que también ondeó la bandera de “Guerra a muerte”. Y, entre otras peroratas, ha propuesto “por voto constituyente” reconstruir la Gran Colombia como “confederación de naciones autónomas”.

Temas recomendados

Cine
Películas
Productoras
Armada Nacional
RTVC
Polémicas
Historia
Actor
contrato
Colombia
Gustavo Petro
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida